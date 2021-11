Germán Crespo: "Todo el mundo hubiese apostado por el Villanovense para estar arriba"

Después de una semana en la que la final de la Copa RFEF y el emparejamiento ante el Sevilla en la Copa del Rey han robado protagonismo a la liga, el Córdoba CF afronta este sábado una exigente salida al feudo del Villanovense, uno de esos rivales llamados a pelear por la zona noble de la clasificación al que los resultados no le terminan de acompañar, pero del que el técnico Germán Crespo no se fía.

El granadino tiene claro que en la liga es donde les va "la vida", por lo que no teme una relajación del vestuario tras estos días de atención mediática centradas en los torneos coperos. "Nosotros lo tenemos claro y lo hemos comentado. Es verdad que nos alegramos de tener ese enfrentamiento[ante el Sevilla] en un derbi andaluz pero sabemos que donde nos va la vida es en la liga. Ahora nos vienen dos partidos con dos rivales complicados y no tenemos que descuidar eso. A partir del domingo pensaremos en el partido del martes ante el Guijuelo", aseguró Crespo.

"Como siempre hemos comentado, todos los equipos tienen la fecha señalada en el calendario del partido del Córdoba. Yo creo que todo el mundo hubiese apostado por el Villanovense para estar arriba, mantienen gente veterana. Tuve la oportunidad de ver el partido del filial en pretemporada allí y yo contaba con que estarían mucho más arriba, pero es verdad que han tenido cierta irregularidad", explicó el técnico del Córdoba en referencia al rival de esta jornada.

Para Germán Crespo el duelo suscita la incógnita de cómo jugará un equipo al que no le están saliendo los resultados y si, como muchos rivales, adaptará su esquema al poderío ofensivo del Córdoba. "Como cualquier equipo al que no le salen las cosas, intentan buscar otras variantes tácticas, pero como siempre digo, vamos a estar preparados para el sistema que planteen, porque es lo que nos está pasando. El ejemplo es el Cacereño, que venía jugando con el mismo sistema, y contra nosotros te encuentras otro planteamiento. El Villanovense no está cambiando mucho en sus alineaciones de jugadores, pero sí nos podemos encontrar otro estilo de juego y otro sistema", asumió el nazarí

Crespo se refirió también al desplazamiento de aficionados blanquiverdes hasta Villanueva de la Serena, en ese viaje organizado por el Córdoba CF que ha logrado llenar dos autobuses. "Nosotros lo que queremos es estar arropados. Pero aquí a la afición no le importan ni los horarios, ni el día, ni frío, ni calor. Eso lo tenemos cada semana. Raro es no pasar por las taquillas y ver colas para sacar entradas. Por eso me alegro de que estemos como estamos y de que nos haya tocado un equipo como el Sevilla en la Copa. Quien sobre todo merece eso y tiene que disfrutar del momento en el que estamos, es la afición", comentó el técnico blanquiverde.

El rival deseado en Copa

Aunque tiene las miras puestas en ese duelo ante el Villanovense, Germán Crespo también se refirió al duelo de Copa del Rey ante el Sevilla y reconoció que "era uno de los equipos que deseaba todo el mundo, tanto afición como incluso prensa, jugadores y cuerpo técnico". "Sobre todo porque es el premio al esfuerzo que ha hecho el equipo durante la competición de la Copa RFEF. Es un partido para disfrutar, para que disfrute la afición y si eso pasa nosotros disfrutaremos en el campo. Vamos a intentar competir, aunque será difícil porque vendrá uno de los mejores equipos de Europa, pero intentaremos hacer lo que venimos haciendo hasta ahora", añadió.