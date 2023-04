El triunfo, único botín válido para el Córdoba CF en Majadahonda

No va más para el Córdoba CF, que este domingo visita al Rayo Majadahonda con la obligación de sacar la victoria del Cerro del Espino para reforzar sus opciones de conquistar una plaza en el play off de ascenso.En el segundo partido de Manuel Mosquera como técnico del conjunto cordobesista, y tras el empate ante el Alcorcón, la victoria es el único resultado válido para no empezar a pensar que el efecto revulsivo que ha supuesto la llegada del técnico gallego puede quedar finalmente en nada.

Y es que a nadie se le escapa que el Córdoba tiene urgencias por sumar y debe hacerlo de tres en tres. Poco importa el rival que tenga enfrente, pero más obligado si cabe está a ganar cuando el contrincante es un Rayo Majadahonda que atraviesa un momento muy complicado, con tres derrotas consecutivas que han empujado a los majariegos de vuelta a la pelea por la permanencia, una vez que ya parecían haber abandonado la zona pantanosa de la clasificación.

El triunfo resultaría balsámico para un Córdoba que suma seis semanas sin celebrar una victoria y que lejos de El Arcángel no gana desde el 8 de enero. Además, supondría un espaldarazo al trabajo que está haciendo Manuel Mosquera y su cuerpo técnico por revertir la dinámica negativa de resultados en la que el CCF lleva sumido más de tres meses.

Y es que ya lo reflejó Mosquera en su rueda de prensa previa: el trabajo de la semana es encomiable por parte de los blanquiverde, pero eso debe trasladarse al campo para tener validez. De nada sirve emplearse a fondo en los entrenamientos si los puntos acaban escapándose el domingo cuando llega la hora de la verdad.

Posibles cambios en el once inicial

En busca de ese triunfo que termine de reenganchar a su equipo a la pelea por la quinta plaza, Mosquera podría introducir algunos retoques sobre la base de ese 4-4-2 que planteó ante el Alcorcón y que apunta a ser su sistema de juego prioritario en el Córdoba. En un escenario de partido en el que el conjunto blanquiverde deberá ser algo más dominador, Armando Shashoua podría tener su oportunidad de inicio para reforzar la medular, aunque sea en detrimento de perder un hombre en el área como podría ser Antonio Casas.

Esa variante puede ser la principal, en función de lo que busque Manuel para su equipo, aunque también está por ver que Ekaitz Jiménez y José Alonso, las dos novedosas apuestas del técnico la pasada semana, terminen por consolidarse en el once inicial relegando al banquillo a Calderón y Jorge Moreno.

El resto del equipo apunta a ser el mismo, con la referencia ofensiva de un Willy Ledesma enchufado y un Kike Márquez en el que el técnico confía ciegamente. Y es que además de buscar los tres puntos, el Córdoba tiene también que edificiar un once inicial reconocible que le haga afrontar con seguridad y confianza este tramo final de la temporada.

Enfrente, el Córdoba tendrá a un Rayo Majadahonda temeroso de verse de nuevo en el fango de la tabla, por lo que el cuadro majariego buscará el triunfo desde la prudencia, a sabiendas de que un empate tampoco sería mal botín para acercarse un poco más a su objetivo. Alfredo Santaelena cuenta con bajas importantes, sobre todo en los costados de su ataque, a las que hay que sumar la incógnita del estado físico de Héctor Hernández e Íñigo Alayeto. Sea como sea, el Córdoba no tiene otra que buscar los tres puntos. La reacción no puede esperar.