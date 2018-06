Los tres supervivientes

Salvo sorpresa, el Córdoba elegirá en las próximas horas a su entrenador para la próxima temporada entre una terna de candidatos, los únicos supervivientes al exigente casting planteado desde hace semanas por Jesús León y Luis Oliver para hallar el mejor relevo posible a José Ramón Sandoval. Francisco Rodríguez, desde el principio en la nómina de aspirantes, Víctor Sánchez del Amo y Curro Torres son las opciones que ahora mismo maneja del club blanquiverde, con ligera ventaja para los dos primeros, para cerrar de una vez por todas ya el inquilino del banquillo y dar carpetazo al primer gran culebrón del verano en clave cordobesista.

Sin opción para Juan Sabas, que continuará ligado al Extremadura tras consumar el ascenso a Segunda División el pasado domingo, el día de ayer fue movido para las dos cabezas visibles de este CCF. León y Oliver exprimieron las horas a la jornada para terminar de dibujar una situación que avista ya la resolución definitiva. La intención del club es dar oficialidad al técnico en el día de hoy, para ya ponerse manos a la obra en la confección de la plantilla y otros aspectos propios del verano y la vuelta al trabajo.

El elegido saldrá de una terna en la que está un fijo en las quinielas desde el principio y dos tapados. A Francisco, candidato desde su salida del Lugo y su posterior renuncia al Granada, se han unido otros dos entrenadores de un perfil similar: jóvenes y ambiciosos, y con voluntad para el trabajo en grupo.

Víctor Sánchez del Amo vivió su última experiencia en los banquillos en el Betis, donde fue despedido tras lograr la permanencia en la campaña 16-17; antes había dirigido al Deportivo, además de tener una aventura efímera en Grecia con el Olympiacos, donde también fue técnico ayudante. Por su parte, el aval de Curro Torres es su brillante trayectoria en el Valencia Mestalla durante tres temporadas, especialmente la última (16-17) en la que tras caer en el play off dio el salto para dirigir en Segunda al Lorca, donde duró 19 partidos.

Este es el primer capítulo que el CCF quiere dejar cerrado ya hoy, y a partir de ahí dar pasos reales en el capítulo de renovaciones, altas y bajas, donde de momento las noticias de reducen a la continuidad de Pawel y la salida a préstamo de Sergi Guardiola. En esta última operación, León habló del interés en que Jorge Molina entrara en la operación de ida y vuelta con los azulones, una posibilidad cada día más complicada a tenor de las palabras del presidente de los madrileños, Ángel Torres. El dirigente dejó ayer claro que "no se traspasa, es patrimonio del Getafe. Me costó mucho traerlo y quiero disfrutarlo hasta el último minuto. Salvo que lo pida, no se irá. He visto que muchos equipos lo piden, pero no está en el mercado". Un palo para el CCF y también para el Málaga, que lo pretendía dentro del pase de Ignasi Miquel que está cerca de sellarse sólo con dinero.