La solidez defensiva, el argumento más serio del Córdoba B para creer en el ascenso

Como aviso para los jóvenes cordobesistas aparecen las dos únicas derrotas de la temporada como visitantes, porque ambas costarían el ansiado ascenso si se repiten en la Ciudad Deportiva del Getafe. El Córdoba B cedió por 2-0 ante el Conil en la jornada 13, resultados que repitió en la jornada 29 en la visita al Atlético Espeleño. Dos marcadores a evitar ahora que ya no hay margen de error y el éxito de la temporada depende de un último esfuerzo.

Los datos del Córdoba B como visitante son bastante elocuentes. El segundo equipo blanquiverde ha jugado 17 partidos a domicilio en la presente campaña, en los que ha logrado 15 resultados que ahora le valdrían para superar la eliminatoria ante el Getafe B . Los más recientes llegaron en las dos primeras rondas del play off, cuando el equipo de Diego Caro superó al Ciudad de Lucena (0-1) y empató con el Salerm Puente Genil (0-0) lejos de El Arcángel.

El Getafe anuncia un lleno para recibir al Córdoba B

El duelo de vuelta de la final por el ascenso a Segunda RFEF entre el Getafe B y el Córdoba B no solo ha despertado mucha expectación entre los seguidores cordobesistas. También la afición azulona se ha movilizado para apoyar a su filial, hasta el punto de que el club madrileño ha anunciado que ya no quedan entradas para el partido del domingo, lo que garantiza el lleno en la Ciudad Deportiva Fernando Santos. Entre los seguidores presentes habrá representación de la afición blanquiverde, por mucho que el Getafe no facilitara entradas de venta libre, al reservar las escasas localidades disponibles en sus instalaciones para sus abonados, que han podido retirar las entradas de manera gratuita. Bajo esa fórmula, y apelando a amistades en la capital de España, serán unos cuantos aficionados del conjunto blanquiverde los que acompañen al equipo de Diego Caro en el partido más importante de los últimos años para el filial.