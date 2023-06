Rafa Castillo: "El ascenso sería el broche perfecto a este año de sacrificio y compromiso"

Cordobés y cordobesista desde que entró en las categorías inferiores cuando era benjamín de primer año, Rafa Castillo, que cumplirá 23 años el próximo mes de julio, busca este domingo en Getafe el salto a Segunda RFEF con el Córdoba B. Tras salir del Salvador Allende, el lateral derecho blanquiverde acumula 12 años en el CCF, con un breve paréntesis en el Málaga y en el Atlético Porcuna antes de llegar al filial hace dos cursos. En una entrevista a el Día, Castillo, que acaba contrato al término de este ejercicio, considera que están "capacitados para ese ascenso".

-¿Qué sensaciones le dejó la victoria del domingo ante el Getafe B?

-Las sensaciones fueron muy buenas. Al final el equipo sabía lo que se estaba jugando y respondió como tal. Creo que fue uno de los partidos más completos que ha hecho el equipo, tanto en defensa como en ataque, y al final se vio en el campo y se vio en el resultado. Quizás la única pega que podemos tener es que a lo mejor el resultado fue corto para el tipo de juego que exhibimos, pero muy contentos y con ganas de que llegue el domingo para hacerlo igual de bien.

-Viendo el partido completo y las ocasiones que tuvieron el marcador parece que se quedó corto, aunque Lluís Tarrés también tuvo que aparecer para evitar el empate.

-Estuvimos bien, tuvimos bastantes ocasiones y parece que el marcador se queda corto. Sobre las paradas de Lluís, esto es una final y estamos compitiendo contra un filial de un equipo de Primera División. Es normal que ellos tuviesen sus ocasiones, pero pese a ello el Córdoba B estuvo mucho mejor y pudimos hacer nuestro juego tanto en ataque como en defensa y se vio reflejado en la victoria.

-Qué importante fue también ver a más de 2.000 espectadores en El Arcángel.

-Eso fue una alegría y creo que el aliento que nos ayudó a conseguir esa victoria. Si es verdad que durante todo el año han estado con nosotros a los fieles del B, que nos han acompañado a sitios como Conil o Ceuta, sitios que están lejos y se han tenido que pagar el transporte y nosotros se lo agradecemos. Con el trabajo del equipo, con el buen fútbol que estamos haciendo y sobre todo con el derroche físico y el compromiso con esta camiseta se ve reflejado que cada vez haya más gente en las gradas cuando juega el Córdoba B.

-¿Qué espera del partido de vuelta ante el Getafe B?

-Espero que mi equipo salga sin ningún tipo de miedo, a hacer nuestro trabajo. Al final, durante todo el año, hemos merecido lo que estamos consiguiendo hasta ahora y no tenemos que mirar más allá que salir a hacer nuestro juego, luchar cada balón y a jugar como lo hicimos aquí. Si jugamos como lo hicimos aquí, el ascenso estará más cerca. Creo que con el nivel que ha dado el equipo todo el año, poco hay que decir y solo hay que demostrarlo en la final del domingo.

-El ascenso sería el broche perfecto a una gran temporada.

-Sí. Es verdad que no lo pudimos conseguir por la vía rápida y al final nos fuimos por la más larga, pero hemos demostrado que en cuento a fútbol y números hemos sido el mejor equipo del grupo aunque no se refleje en la clasificación. Si es verdad que hemos cogido la vía larga y aún así hemos demostrado que este equipo está capacitado para ese ascenso. Al final, el ascenso sería el broche perfecto a un año que es merecido por el tema del juego y por el sacrificio y compromiso.

-¿Qué espera del Getafe B para este domingo?

-Creo que ellos van a plantear el mismo partido. Es una final y aquí fueron también a darlo todo. Ahora están por debajo en el marcador y ellos deben dar un paso adelante y nosotros cuando nos toque sufrir tenemos que saber sufrir. Con el marcador por debajo, esperamos que den ese pasito y ese arreón de estar en su casa con su afición,, pero nosotros estamos para aguantar ese arreón, sacrificarnos en defensa, ponernos el mono de trabajo y darlo todo.

-Qué importante la solidez defensiva del equipo. Se han quedado sin encajar en cuatro de los cinco partidos del play off.

-Es verdad que para ser un filial hemos hecho mucho hincapié en el aspecto defensivo. Lo demostramos en liga siendo el equipo menos goleado y ahora en el play off con cuatro porterías a cero. Si es verdad que no solo es trabajo de la defensa porque todo empieza con la buena presión de los delanteros. Creo que lo que nos ha hecho fuertes a este equipo porque todo vamos a una, en la misma dirección, y eso es muy importante en defensa.

-En el plano personal, contento porque cómo le están yendo las cosas tras ser titular con el filial y estamos entrenando también con el primer equipo.

-Estoy muy contento este año porque me ha salido una gran temporada, al igual que al resto de mis compañeros. Estoy contento porque he disputado casi todos los minutos, pero esto es fútbol y hay que seguir porque se acaba el año y ojalá consigamos el ascenso. Cuando vuelva la pretemporada a seguir trabajando, pero ha sido un gran año del equipo y en lo personal en cuanto a minutos y de buen juego.

-Qué difícil es que un cordobés triunfe aquí en Córdoba.

-Siempre es el tópico que más suena. Es lo que más run run crea en la afición del Córdoba, pero Manolillo y yo, los dos cordobeses que estamos en el filial, tenemos que seguir trabajando para que el director deportivo y el entrenador del primer equipo vea que, más allá de ser de Córdoba o no, estamos preparados para estar en el primer equipo. Más allá de eso no podemos pensar, si no solo trabajar, y si te llega la oportunidad, estar preparados para eso.

-Tras poder lograr el ascenso, sería el gran sueño el estar con el primer equipo.

-Imagínate lo que puede ser el poder lograr ascender con el Córdoba B, que ya para mí y para Manolillo sería un sueño. Si llegase en verano la llamada del primer equipo, sería el año redondo. Al final no podemos pensar más allá del domingo, pero para cualquier futbolista que está jugando en el equipo de su tierra, de su ciudad, que el primer equipo lo llamase para estar en sus filas sería un sueño cumplido.