Manolillo, capitán del Córdoba B: "Llevo muchos años en el filial esperando este momento"

Cordobés de raza y cordobesista de sentimiento. Manolo Ortiz, más conocido como Manolillo, atiende a el Día tras acabar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva y con la vista puesta en la eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF. A sus 22 años y con una trayectoria que arrancó en el Gorditos y en el Lucena para recalar en las categorías inferiores del Córdoba CF hace nueve años, como integrante del infantil de segundo año, ahora busca seguir cumpliendo sus sueños. "Llevo muchos años en el filial intentando que llegue este momento", indica Manolillo tras una temporada que ha sido "complicada" para él.

-¿Qué sensaciones le dejó el triunfo ante el Salerm Puente Genil?

-Vi al equipo compitiendo en todo momento e hicimos un partido muy completo. Fuimos a por el partido y conseguimos el pase a la final.

-Qué importante fue ver el domingo la comunión del equipo con la grada.

-Sí, durante toda la temporada hemos tenido nuestra pequeñita afición con los fieles, pero cada vez se va sumando más la gente, cada vez se les escucha más y nosotros cada vez más felices de poderle transmitir eso al cordobesismo.

-Ahora les toca el Getafe B, ¿era el rival deseado?

-A estas alturas cualquier equipo te puede complicar la vida porque también han pasado dos eliminatorias seguramente súper complicadas. Es un filial como nosotros y una eliminatoria bonita que se quedará para el recuerdo. Hay que intentar jugar de tú a tú y esperemos conseguir el deseado ascenso.

-¿Le gusta que primero se juegue en El Arcángel?

-Me es un poco indiferente porque al final tienes que jugar una eliminatoria a doble partido ya sea la ida en El Arcángel o en la vuelta. Siempre gusta poder intentar conseguir el ascenso en tu campo, pero lo intentaremos hacerlo en Madrid y llevar encarrilada la eliminatoria de casa.

-Es importante también que el cordobesismo se vuelque este domingo.

-Así lo esperamos. El equipo lleva todo el año luchando, estando ahí arriba y ahora se pone en valor todo lo que estamos haciendo y esperamos darles una alegría.

-¿Cómo es el vestuario del Córdoba B?

-El vestuario del Córdoba B es una piña. Somos una familia. Si uno se cae, se levanta. Estamos todos a una y tanto dentro como fuera del campo todos nos llevamos fenomenalmente. Además, es que se compite tanto en los partidos como en los entrenamientos. No puedo estar más orgulloso de este equipo.

-Qué difícil es que un cordobés pueda triunfar en el Córdoba CF.

-Sí (sonríe). Es complicado y se ven pocos casos, pero estamos en el camino. No sé si se dará el salto, pero trabajamos para ello y ojalá se cumplan todos mis deseos.

-Está siendo una temporada en la que vivió de todo: una pretemporada intensa con el primer equipo, luego la lesión y ahora siendo muy importante para el filial.

-Ha sido una temporada de muchos altibajos, de muchos sentimientos. Empecé muy bien con el primer equipo. Después me tocaron meses de entrenar prácticamente solo porque vino la lesión. Y ahora disfrutando del momento, que ya sabemos lo complicado que es jugar y mantener esta dinámica.

-Desde fuera se vive todo mucho peor.

-Desde fuera mucho peor. He sufrido mucho en los partidos, tanto con el primer equipo como con el filial. Uno cuando está dentro puede aportar, pero desde fuera es complicado. Como digo en el vestuario, por mucho que intentes, siempre es complicado pero siempre he intentado apoyar de la manera que he podido.

-Estuviste en la pretemporada con el primer equipo. ¿Qué ha pasado para este descalabro?

-No le encuentro mucha explicación. Soy como cualquier persona y es un caso que se ve muy poco y que es extraño. Tampoco le encuentro una solución clara. Si supiese lo que le ha pasado, como han dicho también mis compañeros, se hubiese puesto solución. Son casos que pasan en el fútbol que cuando una cosa puede salir mal, viene una racha mala y ésta se ha alargado demasiado. Hay que pensar en el año que viene...

-¿Qué les dice Diego Caro del Getafe B?

-Que es un equipo completo, bueno y un filial de un equipo de Primera División. También que tengamos confianza en nosotros, que somos muy buenos y así lo hemos demostrado, y vayamos a por el partido en la ida y en la vuelta.

-¿Cuál puede ser la clave de la eliminatoria?

-La clave puede ser quién lleve la iniciativa del partido. Al final, el Getafe intentará no ceder la bola y ellos saben también cuál es nuestro juego. Hay que tener tranquilidad porque es un doble partido y al final todo se decidirá en la Ciudad Deportiva del Getafe.

-Imagino que sueña con ese ascenso.

-Hombre, así lo deseamos todos. Llevo muchos años en el filial intentando que llegue ese momento y sería un sueño para mí y para todo el equipo.

-Y después del ascenso, ¿luchará por estar con el primer equipo?

-Bueno, yo no soy quién decide eso (sonríe). Si yo decidiese eso, obviamente me encantaría. Primero hay que tener continuidad, porque este año ha sido complicado y después ya se verá, pero siempre lucharemos por llegar al primer equipo.