"Este partido no es uno más, quiero ganar y salir de abajo"

José Ramón Sandoval ha repasado la actualidad del Córdoba en la rueda de prensa previa al choque ante el Cádiz, partido en el que hay en juego mucho más que tres puntos, comenzando por la continuidad del propio técnico en el banquillo. El de Humanes, cuestionado por cómo ha vivido la semana, ha apuntado que es "una persona positiva que siempre saca el lado positivo de todo lo que pueda pasar" y se queda con que "ha sido gratificante por ver a la gente que tengo al lado. Mis jugadores han entrenado como el que más, la respuesta de la afición es fundamental y estamos todos unidos, este barco no es de Sandoval, es de todos".

Con todo, Sandoval no ha escondido que "desde agosto no ha habido una semana normal, convivimos con esto. Es la consecuencia de lo que hemos trabajado desde pretemporada. Desde el primer estamento deportivo, que es Rafa Berges, me transmiten pura tranquilidad. Nosotros sabemos que esto no es fácil y lo que tenemos para sacarlo adelante. No ha existido una semana normal y no hemos disfrutado ni siquiera de la permanencia del curso pasado". El técnico blanquiverde considera que después de eso"la afición lo único que pide es tranquilidad y se está intentando dar desde el presidente a los jugadores y creo que la afición eso lo agradece".

Pero el madrileño se queda con "lo que me ha transmitido el vestuario esta semana, que no sé ni cómo calificarlo. Las ganas que tienen de ganar este partido. Mi pasión no ha decaído y la ilusión tampoco. Este partido, hoy por hoy, es la ilusión de mi vida. Lo que pase después, Dios dirá". Eso sí, el preparador cordobesista es consciente de que el entrenador es siempre el responsable ante los malos resultados. "Pues claro que sí. ¿Que el presidente quiere ganar y llega un momento en que tiene que buscar una solución? Pues está en su derecho, se está jugando la vida y yo tengo que estar a su lado tome la decisión que tome. Para mí este partido no es uno más, quiero ganar porque quiero salir de ahí abajo. Todo lo demás, me sobra", ha asegurado.

Sobre el rival, Sandoval ha señalado que "el Cádiz no engaña a nadie, lleva así bastante tiempo. Hasta hace tres jornadas estaba abajo con nosotros. Remontaron ante el Elche y verse fuera del fondo de la tabla le dio alas para afrontar los siguientes partidos. Creo que es un equipo muy peligroso a nivel ofensivo pero me quedo más con el equilibrio que tiene. Es muy difícil rebasar su línea de mediocentros, los centrales son también muy poderosos y el portero es el Zamora del año pasado. Creo que será un partido largo, en el que no tenemos que querer meter el primer gol antes que el segundo. Intentarán esperar a que nos equivoquemos para pillarnos en una contra. Pero en casa estamos demostrando que tenemos bastante fútbol".

Sandoval ha hecho hincapié además en que "en casa somos un equipo que no baja los brazos y eso lo saben los rivales. Si este año hemos tenido algo fuerte es el juego en casa, con nuestra gente. Por nuestra cabeza solo pasa la victoria, lo demás ni lo imaginamos. Con esa ambición de ganar, como la hemos tenido siempre, es con la que afrontamos el partido ante el Cádiz".

Mirando de reojo al último partido, esa dolorosa derrota en Mallorca, el técnico del Córdoba ha reconocido que "nosotros sabemos que no estuvimos bien en la segunda parte pero no tenemos que ser derrotistas cuando perdemos; tenemos que saber que vamos a estar abajo y que vamos a perder más partidos de los que vamos a ganar. Nuestra aspiración es ser mucho más pero hoy en día el que crea que vamos a ganar partidos por ganar, se va a equivocar".

Por último, se ha vuelto a acordar de la afición para señalar que "está mentalizada para este partido, su respuesta lo dice todo. El cordobesismo está vivo y eso es lo más importante. Con los resultados hay que convivir pero si el cordobesismo está ilusionado, aun estando abajo... ellos fueron los responsables de sacarnos de abajo el año pasado".