Contento por debutar con victoria como entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro reconoció tras el duelo en Murcia que era prácticamente el debut soñado en el banquillo blanquiverde. "La verdad es que sí, estamos muy contentos por el resultado, son tres puntos que nos vienen estupendamente, sobre todo por el esfuerzo y el orden que ha mostrado el equipo en un campo muy complicado y contra un rival muy físico y que simplifica mucho el fútbol, que te hace el partido feo", reflexionó el aragonés, que se mostró contento por el sacrificio de los suyos: "Hemos sabido fajarnos y es el triunfo del compromiso de los chicos".

Alfaro se refirió también a los seis cambios en el equipo titular que introdujo, lo que parece una declaración de intenciones. "Mi obligación es intentar tener al mayor número de jugadores enchufados, que los entrenamientos sean muy buenos de ritmo e intensidad porque hay futbolistas que en diferentes momentos del partido pueden aportar. Eso se consigue cuando todos ven que son importantes", explicó.

Sobre los cambios en el propio partido, así como las correcciones en el descanso, Alfaro opinó que fueron fructíferos. "Las modificaciones de táctica y los cambios nos han venido muy bien. Moutinho a los diez segundos da el pase de gol. Estamos contentos pero hay que trabajar mucho", reconoció el técnico, que también admitió que no ha tenido casi tiempo para introducir sus conceptos en el equipo: "Había momentos en que tenía ganas de hacer modificaciones tácticas pero sin haberlas entrenado no podía, no le puedo decir a mis jugadores que hagan algo que no les he dicho previamente".

Esa tónica, la de cambios en el equipo y participación de muchos jugadores, será tónica habitual y así lo avisó Alfaro. "Tienen que estar todos pendientes porque seguramente el domingo haya cambios. Lo que me interesa es que el equipo lo haga lo mejor posible", razonó.

De las pocas ideas claras que se le vieron a su equipo, la de la presión en campo contrario fue la más clara y el técnico valoró el sacrificio de sus hombres de ataque. "Quiero que la presión alta sea una de nuestras señas de identidad y eso requiere un vigor físico importante. Ha salido bien y eso te refuerza muchísimo", realzó el aragonés, que se felicitó también por ver público en las gradas y tuvo un guiño para su nueva afición: "Es lo bonito del fútbol. Yo me alegro de ver público en los estadios porque esto es más fútbol. Pero me alegro más por los nuestros, les damos tres puntos para empezar la semana mejor".