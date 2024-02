Las razones del Córdoba CF para dilatar sus fichajes hasta el final del mercado

Uno de los asuntos más interesantes a tratar en la rueda de prensa de balance del mercado de fichajes de invierno en el Córdoba CF era el manejo de los tiempos por parte del club a la hora de acometer sus operaciones. Un aspecto llamativo, ya que la entidad llegaba a este mes de enero con el panorama meridianamente claro, tanto en el capítulo de las bajas como en el de las necesidades a cubrir, lo que no evitó que los fichajes volvieran a llegar a última hora.

De hecho, el Córdoba CF anunció sus dos incorporaciones el 31 de enero, penúltimo día de la ventana invernal de transferencias. Mucho antes, el club ya había tomado la decisión de ceder a Christian Delgado al Numancia y había acordado con Dragisa Gudelj su baja hasta el final de la presente temporada por el problema de salud que le volvió a sobrevenir en plena competición.

Con el panorama totalmente despejado, el club no se movió hasta el final y el consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, lo justificó en base al efecto cascada que siempre se espera en estos periodos de fichajes y que esta vez no fue tal, con pocas operaciones incluso en la máxima categoría. "Todo se mueve en cuatro días en nuestro mercado, que tenemos el que tenemos. Que se concreten el último día no quiere decir que nos pusiéramos ese día a trabajar en los fichajes, pero en el momento en que vimos que no había alternativa mejor cerramos lo que consideramos mejor para el equipo", explicó.

En ese contexto, el CEO del Córdoba CF se mostró muy satisfecho por las dos incorporaciones, más allá de que se dilatasen en el tiempo. De José Antonio Martínez destacó que venía de "ser capitán en Dallas y estaba sin equipo porque allí la competición tiene otro calendario". "En su caso, tenía muchas ofertas, con bastante más dinero del que le ofrecíamos aquí y de mayor categoría. Él eligió el Córdoba y estamos encantados de tenerlo aquí", añadió el sevillano.

En esa misma línea se expresó Raúl Cámara, el secretario técnico del Córdoba CF, cuando se refirió al fichaje del central onubense. "Añadir que Martínez hemos considerado hacerlo porque esperamos hasta el final. Barajamos alguna alternativa que no nos convencía del todo y es jugar con los tiempos. Ha sido un mercado muy difícil, es complicado incorporar a alguien que viene de jugarlo todo. Teníamos alguna alternativa que para sacarlo de su club había que depositar cierta cantidad de dinero y, dinero había, pero uno tiene que valorar si ese futbolista vale lo que piden o tiene el nivel para lo que vale", expuso Cámara.

El secretario técnico fue sincero al expresar que Martínez fue una oportunidad de mercado aprovechada: "No era opción al principio del mercado porque ha tenido ofertas de Segunda División. Nosotros esperamos nuestro momento, Antonio [Fernández Monterrubio] lo conoce y eso ha sido importante, y conseguimos hacerlo. A veces esperando puedes conseguir un jugador de garantías".

En cuanto a Leiva, Monterrubio reconoció que "es un chico que no viene de una gran temporada, pero si miramos algunos de nuestros jugadores el año pasado y el que están haciendo, no es igual". "Hay muchos factores que marcan eso", valoró.

Un detalle no menos importante a tenor de la estrategia del club de contener el gasto todo lo posible, apostillado por el propio Antonio Fernández Monterrubio, es que Álvaro Leiva ha llegado cedido al Córdoba CF "a coste cero" en esa cesión acordada con el Real Madrid.

El factor Iván Ania

En el caso de Álvaro Leiva, muchas de las esperanzas del club están puestas en Iván Ania como figura clave para elevar su rendimiento y exprimir su talento. "Que el míster lo conozca es clave para intentar recuperarlo. Hay jugadores que vinieron lejos de su buen momento y aquí hemos conseguido que rindan bien", apuntó Raúl Cámara, que también quiso dar su versión del retraso en la llegada de las incorporaciones: "La operación de Leiva era a tres bandas. El Madrid tenía que volver a hacerlo y el futbolista tenía muchas novias, a pesar de no haber tenido muchas oportunidades en Osasuna. A veces las cosas no se hacen tan rápido y los jugadores esperan para luchar por sus intereses".