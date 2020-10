Una radiografía a la pretemporada del Córdoba CF

El Córdoba CF ya piensa en su estreno liguero del próximo domingo ante el Lorca Deportiva (El Arcángel, 18:00), en lo que será el inicio de una nueva temporada en Segunda División B que el conjunto blanquiverde encara con el único objetivo del ascenso a Segunda. Será el primer encuentro oficial en más de siete meses, aún con la duda de cuántos aficionados podrán presenciarlo en directo, y las incógnitas deportivas de cuáles serán las primeras decisiones de Juan Sabas para la puesta en marcha de este ambicioso proyecto.

Por delante, el técnico tiene varios días para ir desgranando lo que ha dejado tras de sí la pretemporada que terminó para la escuadra cordobesista este pasado domingo en Badajoz (2-1). Con la competición dejando ya sus destellos en el horizonte, atrás quedan diez semanas de intenso trabajo, casi en solitario en el verde y en las que la dirección deportiva ha conformado un bloque equilibrado y compacto al que ahora toca sacar todo el jugo. De momento, "en líneas generales, el equipo ha dejado buenas sensaciones", como ha advertido en alguna ocasión el jefe del vestuario, aunque con algunas particularidades que toca analizar.

Los números

Los ocho duelos de la fase de preparación se han saldado en clave blanquiverde con un balance de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas, ambas ante rivales de la categoría -de otros grupos o subgrupos- y a domicilio -toda la pretemporada ha sido lejos de casa por el cambio de semilla en El Arcángel-, con 11 goles a favor y seis en contra. Piovaccari, con tres tantos, ha sido el más efectivo ante la portería rival, seguido de Miguel de las Cuevas y Luismi, con dos cada uno.

Sabas ha alineado a un total de 30 jugadores, una decena con ficha del filial aunque en un buen número opositores a disfrutar de minutos con el primer equipo a lo largo del ejercicio. Entre los jugadores utilizados está también Iván Navarro, ausente en los tres amistosos posteriores al cierre del mercado, tras descender al B para liberar su licencia de mayor de 23 años al último fichaje: Alain Oyarzun. También participó, aunque apenas en los dos primeros amistosos, Xavi Molina, lastrado por diversos problemas físicos.

Las luces

El Córdoba cuenta con una de las mejores líneas de medias puntas de toda la categoría. Miguel Valenzuela y Juanito han puesto a disposición de Sabas un abanico de opciones que desde esta preparación ha dejado detalles de su indudable calidad. Destaca sobremanera el buen tono de Moutinho, incorporado en enero pero al que no se le pudo ver nada en los meses de la pasada campaña; y el alto nivel de Miguel de las Cuevas, muy cómodo en su labor de segundo punta, con libertad de asociación y para pisar por sorpresa el área. En la creación, el papel de Mario Ortiz, con despliegue y visión, se antoja muy importante.

Pero además de los futbolistas consagrados, estos meses a caballo entre el verano y el otoño, y los partidos disputados han servido para descubrir a jóvenes que ya llaman muy fuerte a la puerta del primer equipo. El más reseñable, al que incluso ha señalado Sabas como miembro del primer equipo, es Luismi Redondo, que con confianza ha mostrado todo el potencial que ya se le suponía en el Ciudad de Lucena. Pero junto a él ha brillado también otro volante como Julio Iglesias, autor de dos tantos. Metros más atrás, la labor de Alberto del Moral no ha pasado desapercibida ni mucho menos para el cuerpo técnico.

Las sombras

No sólo por lo visto en el último ensayo en el Nuevo Vivero, con dos groseros errores, la pretemporada de la escuadra cordobesista ha servido también para evidenciar que el trabajo sin balón tiene mucho margen de mejora. La compenetración de los centrales, que notan aún que Bernardo Cruz no está en su mejor punto de forma, y el juego rival por los costados han sido puntos negativos, y no sólo por el papel de los laterales, sino a la hora de cubrir bien los desdoblamientos de los exteriores enemigos. Los seis goles encajados no son una buena cifra, sobre todo cuando en tres de los cinco partidos acabó la puerta a cero.

Pero más allá del acierto o no del rival de turno, también parece mejorable la defensa de la pelota parada. En más de una ocasión, los delanteros han ganado con suficiencia cualquier balón lateral colgado, lo que es sinónimo de peligro continuo. En otro aspecto alejado del juego, lo peor han sido los problemas físicos que han obligado a parar a varios jugadores, desde Traoré (en su caso por una lesión mal curado de su etapa en el Badajoz) hasta Jesús Álvaro, que pidió el cambio en el último ensayo y tiene difícil llegar al inicio liguero. Pero Xavi Molina, Carlos Valverde, Samu Delgado o Julio Iglesias también han sufrido algún percance.

Lo desconocido

Dentro de la nómina de futbolistas que ha utilizado Sabas en toda la pretemporada, hay todavía un hueco para ampliar en dos más, que son los que se han quedado inéditos. Son casos muy diferentes, por suerte. De un lado está Djak Traoré, en la dinámica del grupo desde mediados de agosto; de otro, Alain Oyarzun, cuya incorporación se cerró el pasado lunes, en las horas finales de esta ventana estival de fichajes. Ambos, que tienen un importante papel reservado en el avance del curso, no han podido aún mostrar sus cualidades.

Traoré, que tendrá que competir con Sidoel y hasta Del Moral para el puesto de pivote posicional, sigue con la recuperación de su lesión muscular en la zona del cuádriceps que apenas si le ha permitido aparecer en un puñado de entrenamientos con el resto del plantel. Oyarzun, por su parte, sumó el jueves su primera sesión con el grupo -al igual que Alberto Salido, que sí jugó en Badajoz-, pero aún necesita algún día extra para ponerse en el mejor tono físico y aportar todo su fútbol a un Córdoba que, analizado lo que ha dado de sí la pretemporada, ya trabaja en llegar a tope al estreno liguero del domingo ante el Lorca Deportiva.