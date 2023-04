El Córdoba CF pierde la fe en Pontevedra (2-0)

En pleno inicio de la semana grande para los creyentes, el Córdoba CF perdió la fe (si es que aún la tenía) en su objetivo de pelear por el ascenso hasta el final de la temporada. El conjunto blanquiverde completó el enésimo descalabro ante un rival en descenso -esta vez el Pontevedra- para ver alejarse el play off en cinco puntos, que no serían tantos si las sensaciones que transmite el CCF fueran otras. Pero en el estado actual, esa renta que ahora tiene el Celta de Vigo B es toda una garantía ante un Córdoba que no gana desde finales de febrero.

La derrota en Pasarón completa una nueva serie de cuatro encuentros sin ganar (sin contar el suspendido ante el Racing Ferrol). Una racha de tres puntos sumados de 12 posibles que vuelven a poner a Germán Crespo al borde de la destitución.

Y es que ya no son solo las sensaciones, muy preocupantes, las que dan la espalda al técnico. Pesan más incluso los números, que sitúan al Córdoba como el segundo peor equipo en las diez últimas jornadas, con siete puntos sumados de 30 posibles. Estadísticas insostenibles para un equipo que, supuestamente, quería pelear por el objetivo más ambicioso.

La supuesta necesidad de ganar con la que el Córdoba CF llegaba a Pontevedra no fue óbice para que Germán Crespo repitiese el planteamiento del pasado fin de semana ante el Racing Ferrol. Poco le importó al técnico granadino que entre un rival y otro mediasen 16 posiciones en la clasificación, pues repitió la idea de salir con un doble lateral derecho. De hecho, solo cambió por obligación, dando entrada a los únicos dos centrales disponibles y a Simo en la izquierda, en lugar de Carracedo.

Las ganas que los futbolistas habían expresado durante la semana de dedicar un triunfo a Dragisa Gudelj, después del grave problema de salud que ha sufrido, debieron de quedarse en el largo desplazamiento a tierras gallegas. Porque al Córdoba se le vio la apatía casi con el pitido inicial. El conjunto blanquiverde dejó transcurrir el primer cuarto de hora sin ambición alguna por atacar a un Pontevedra que daba todas las facilidades del mundo, sin presionar en bloque alto, sin cerrar bien las espaldas de sus centrales, y con una simpleza en su juego que hacía difícil la sorpresa.

Pero este Córdoba se ha especializado en hacer posible lo imposible, aunque sea en el sentido negativo. Por eso, como el Pontevedra era incapaz de hacer daño por sus propios medios, los blanquiverdes optaron por regalarles la acción del primer gol. Una pérdida absurda de balón en campo propio, entre Armando Shashoua y Kike Márquez, la aprovechó el capitán de los pontevedreses para avanzar metros sin oposición y, desde el borde del área grande, sacar un zurdazo raso y ajustado al que no llegó Carlos Marín.

Los fantasmas empezaron a sobrevolar ya al conjunto cordobesista, que tampoco es que pusiera demasiado empeño en enmendar la pifia. De hecho, fue el Pontevedra el que facilitó una buena ocasión de los blanquiverdes cuando su portero regaló el balón a Willy, que cedió para Kike Márquez sin que el sanluqueño se diera por aludido cuando se podía quedar solo ante el meta. El encefalograma plano del CCF facilitó al Pontevedra hacerse con el dominio total del juego. El Córdoba, además, seguía empeñado en hacerse daño a sí mismo y antes de la media hora Alonso regaló el balón a Borja Domínguez, que conectó con Brais Abelenda, cuyo centro no lo remató de milagro Álex González.

Por un instante, al Córdoba pareció dolerle lo que estaba pasando y la primera jugada con sentido colectivo de los blanquiverdes, trazada desde la izquierda, la dirigió Willy Ledesma al otro costado para que Puga dejase a Kike Márquez solo y en boca de gol, pero el sanluqueño pifió el remate con todo a favor. Un chispazo que fue solo un espejismo, porque dos minutos después el CCF terminó por plasmar su desidia. Un saque de banda en campo propio permitió al Pontevedra encontrar a Charles, que libre de presión puso el balón por delante para que Álex González encarase y batiese a Carlos Marín con una fuerte volea. De las marcas defensivas, de la presión para incomodar al rival, ni rastro.

Hasta ahí le llegó la paciencia a Germán Crespo, que señaló a José Alonso y Kike Márquez al sentarlos antes del minuto 40, dando entrada a Juan Villar y De las Cuevas. La cara de ambos futbolistas era un poema, pero no menos que la del técnico granadino. La apuesta entonces fue pasar a jugar con tres centrales y dos puntas, aunque la sensación era de que el dibujo era el menor de los problemas. Antes del descanso, esos cambios apenas dejaron un buen pase de Juan Villar a Willy, que solo ante Álvaro Cortés remató manso y blando a las manos del meta.

La triste imagen del Córdoba en Pasarón se completó con otros 45 minutos intrascendentes, de esos que queman al aficionado y que desesperan al más paciente. Y es que con un Pontevedra temeroso de no perder su renta, pero a la vez concediendo de manera clara una y otra vez, el conjunto blanquiverde fue incapaz de hacer ni siquiera un gol.

Los de Juan Señor optaron por ceder el dominio de la bola y no arriesgar lo más mínimo, dando la pelota a un Córdoba que amasó posesión sin que eso se tradujese en ocasiones de gol. Al menos hasta bien pasada la hora de juego, cuando Jorge Moreno peinó un córner que Diarra cazó para rematar mordida al palo. Ese pequeño susto hizo temblar a los gallegos, nerviosos ante lo que se jugaban y el Córdoba pudo engancharse al choque si Casas hubiera cedido a Juan Villar una ocasión que él mismo fabricó, ganando en velocidad a su par y centrando inexplicablemente fuerte para el remate de Simo, teniendo a dos palmos a Juan Villar y libre de marca.

Las reacciones de los jugadores del Córdoba tras esa jugada volvieron a ser reveladoras del momento que atraviesa el equipo. Y si cabía alguna duda, ahí se apagó definitivamente un conjunto blanquiverde sin fe, que ya solo se acercó con los intentos de Casas, peleón hasta el tiempo de descuento. Al Pontevedra le bastó con no equivocarse más para amarrar definitivamente tres puntos que vuelan para el Córdoba, alejando el play off para un equipo que parece haber perdido la fe en su objetivo.