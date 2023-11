El noviembre (casi) perfecto del Córdoba CF

Era un mes clave y el Córdoba CF lo ha solventado de una manera espectacular. Los blanquiverdes han dado un estirón notable en la clasificación gracias a su excelente rendimiento en cuatro semanas frenéticas de competición en las que han disputado cinco encuentros sin conocer la derrota y dejando escapar solo cuatro puntos de los 15 posibles. Un bagaje que ha metido a los de Iván Ania en una nueva dimensión y que sirve para confirmar lo que ya se atisbaba durante el mes de octubre: el Córdoba CF está alcanzando la regularidad que necesitan los serios candidatos al ascenso.

A nadie se le escapa que el conjunto cordobesista no arrancó la competición oficial en forma. Un triunfo y tres derrotas cosechó el cuadro de Iván Ania en las primeras cuatro jornadas, dejando serias dudas sobre la fiabilidad de un equipo nuevo carente de grandes referentes y con la juventud más como laguna que como virtud.

Sin embargo, después de acabar ya bien septiembre, octubre también fue un mes prolífico para el conjunto blanquiverde, que se encaramó a la sexta posición mirando ya de cerca los puestos que dan derecho a disputar el play off de ascenso. Todo ello, además, con ese partido aplazado ante el Atlético Sanluqueño que quedaba para noviembre y que se convirtió en una carta en la manga que los rivales no tenía. De ahí que este penúltimo mes del 2023 se antojase clave para el despegue definitivo.

Y lo que parecía la cuenta de la vieja hace unas semanas ha cobrado tintes de realidad gracias al sobresaliente rendimiento del equipo. El Córdoba empezó cediendo dos empates, ante el Málaga y el Ceuta, que bien pudieron ser sendas victorias, pero esta última semana de competición ha dejado un balance espectacular: goleada en la visita al Atlético de Madrid B, solvente victoria en Sanlúcar de Barrameda y sometimiento del Antequera en El Arcángel para dar el arreón definitivo.

Estas tres victorias consecutivas han terminado de catapultar al equipo de Iván Ania desde la sexta posición en la que cerró el mes de octubre a la cuarta en la que va a cerrar el de noviembre. De los 15 a los 26 puntos para rebasar hasta a tres rivales y recortar a todos los del grupo cabecero una buena cantidad de puntos. Y es que el Córdoba es el que más ha sumado en las últimas cuatro semanas, solo igualado por un Intercity que también merodea los puestos altos de la tabla.

La mejoría en ataque

Una de las claves del despegue en la clasificación del Córdoba CF es el tremendo acierto realizador que ha tenido en este fructífero mes de noviembre el equipo de Iván Ania. El CCF ha hecho 15 dianas en cinco jornadas, superando las 13 que había firmado en los nueve primeros partidos de liga. Con esa inspiración ofensiva, y siendo un equipo tan dominador cuando ofrece su mejor versión, resulta especialmente complicado abordar al equipo blanquiverde sea cual sea el rival.

Así lo atestiguan los datos acumulados del Córdoba, que hablan ya de una más que interesante serie de diez partidos con siete victorias, dos empates y una sola derrota. Un bagaje francamente bueno que evidencian el gran momento que atraviesa el equipo, que va camino de acumular dos meses sin perder un partido (no lo hace desde el 7 de octubre, cuando cayó en Algeciras).

Lo que viene en diciembre

Ahora que se encuentra en una dinámica tan positiva, el Córdoba CF no quiere perder ni un ápice de fuerza en la inercia que ha sido capaz de generar y el propio Iván Ania señaló en rueda de prensa la importancia de acumular puntos ahora que al equipo le sale bien prácticamente todo para mitigar el posible golpe de una mala racha que pueda llegar más adelante.

Para tal final, diciembre puede ser un mes propicio para el CCF, que afrontará tres partidos antes de irse al parón navideño, más pronunciado este año si cabe al no estar el equipo inmerso en la disputa de la Copa del Rey. Los blanquiverdes tienen a corto plazo dos salidas que pueden ser propicias para sumar (ante el Melilla este próximo domingo y ante el Atlético Baleares el 17 de diciembre) y entre medias la visita a El Arcángel del líder, el Castellón. Un tramo final del año natural que el equipo afronta con la ambición de estirar su buen momento para consolidarse en unos puestos de play off que costó alcanzar, pero de los que ya no quiere salir.