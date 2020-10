Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Yeclano Deportivo

El Córdoba CF sumó su segunda victoria de la temporada ante el Yeclano (1-3) gracias a la genial actuación de Piovaccari, que participó en los tres goles, y el trabajo coral de un equipo que supo arremangarse ante la revelación del pasado curso para igualar su intensidad y doblegarlo en base a la calidad. Sabas, que dibujó un 4-4-2 de salida, terminó sin delanteros puros en el campo y con un 4-2-3-1 tras refrescar toda su línea ofensiva en el segundo periodo para contrarrestar el empuje final azulgrana.

EDU FRÍAS Seguro. El cancerbero catalán se ha asentado en el once. No pudo hacer nada en el gol local, donde se vio sorprendido por su propio compañero. Estuvo bien ante la lluvia de balones colgados.

MANU FARRANDO Amarrado. Apenas se prodigó en labores ofensivas, pues su cometido estaba en echar un cable ante los ataques del cuadro murciano. Va a más y contagia al grupo con su carácter aguerrido.

DJETEI Siempre aparece. Bien ante Abubakar o bien con Iker Torre, el central es un seguro de vida. Bien y rápido al corte, ha encontrado liderazgo para abortar cualquier acción de peligro del rival.

BERNARDO CRUZ Salvador. Cuando el Yeclano buscaba meterse de nuevo en el partido tras encajar el 1-3, el cordobés evitó un gol cantado en la línea de meta. Actuó como capitán, y no sólo por portar el brazalete.

BERTO ESPESO Asentado. La lesión en el último partido de preparación de Jesús Álvaro le abrió las puertas del once y ahora a ver quién lo saca. Cumple atrás y se incorpora bien. Pocas pegas que ponerle.

SAMU DELGADO Equilibrio. Tiene un guante en su pierna derecha y, aunque parezca que rompe poco en ataque, su amenaza es importante. Ayuda bien en el juego sin pelota y asusta con la estrategia.

ALBERTO DEL MORAL La contención. Sabas quiere convertirlo en un gran mediocentro posicional, y el primer paso, tras lo visto en pretemporada, le llegó en un campo muy exigente. Cumplió con creces, pese a tener la mala suerte de hacerse un gol en propia puerta.

MARIO ORTIZ Llegador. El cántabro es un centrocampista completísimo: puede jugar de pivote posicional, de organizador o de mediapunta. Todo eso lo ha mostrado ya en dos jornadas. Y por si faltaba algo, en Yecla demostró ser un gran llegador para hacer el 0-2.

ALAIN OYARZUN Buen estreno. El zurdo fue una de las sorpresas en el once inicial, para exprimir su buen golpeo de balón. Ejecutor de parte del balón parado, se movió bien por fuera (alcanzó la linea de fondo en el origen del 0-2) y por dentro (disparó al larguero antes del 1-3).

WILLY Merecido premio. El extremeño formó parte del once para unirse a Piovaccari en ataque y obtuvo la recompensa del gol a su buen trabajo de desgaste para dar calma cuando más apretaba el Yeclano.

PIOVACCARI Participación en los tres goles. El ariete italiano demostró que ha arrancado la temporada enchufadísimo. En su primer remate hizo el 0-1 y poco después asistió sin tocar la pelota, con un amago, a Mario Ortiz para el segundo. En la segunda mitad se inventó un eslalon para originar el definitivo 1-3.

JAVI FLORES Falso nueve. El primer recambio, arrancó tirado a la izquierda, pero terminó como referencia ofensiva tras la salida de los dos delanteros. Le tocó más trabajar que lucir con la pelota.

ÁLEX ROBLES Interior. Con Manu Farrando asentado en el lateral, el malagueño se situó unos metros por delante para fortalecer la banda derecha, por donde los azulgrana intentaban percutir de continuo.

JULIO IGLESIAS Aire. Unos metros por delante del doble pivote, el jugador del filial repitió participación. Se esforzó para complicar el inicio de la jugada del Yeclano.

XAVI MOLINA Sostén. En sus primeros minutos de la temporada, tras dejar atrás un calvario de lesiones, el catalán entró para reforzar el doble pivote, dando auxilio a Alberto del Moral, para el último arreón local.

MOUTINHO Último cambio. Titular en la primera jornada, fue el último elegido por Sabas en Yecla, ya con el partido agonizando. Se situó en su puesto natural, tirado a la izquierda, pero apenas pudo intervenir.