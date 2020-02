El peligro para el Córdoba CF en Cádiz es cordobés y se llama Nieto

El Cádiz B recibirá este domingo al Córdoba CF (Ciudad Deportiva El Rosal, 11:30) con dos jugadores cordobeses en sus filas: el delantero Manuel Nieto y el zaguero Carlos Cobo. El primero es un habitual en los esquemas de Juan Manuel Pavón, técnico amarillo, avalado por un buen momento de forma que le permite ser la principal referencia ofensiva del equipo, mientras que el segundo viene teniendo un papel más modesto dentro del primer filial cadista.

Nieto está viviendo su momento más dulce del curso. Tras la salida en enero de Seth Vega -se fue cedido al Ejea- se ha convertido en fijo en el ataque y ya es el máximo goleador del conjunto amarillo con cuatro tantos, los tres últimos anotados en el último mes. El más reciente lo firmó la pasada jornada para firmar el empate en Algeciras (1-1), una diana de bellísima factura, con un golpeo seco desde la frontal del área.

Ese último gol del cordobés fue elegido, además, como el mejor tanto de la fecha 25 del Grupo IV de Segunda B por el programa Andalucía Deportes, de Canal Sur. "Cuando cogí el balón ya tenía el gol en la mente. En esas acciones no se piensa, si no que se actúa. Sabía que le tenía que pegar y esos disparos se me dan bien", comentó Nieto a la conclusión del choque en el Nuevo Mirador.

El punta villarrense inauguró su cuenta esta campaña en la Ciudad Deportiva del Sevilla, anotando el tanto que daba los puntos al filial del Cádiz. Además, también marcó ante el Murcia y el Yeclano. El delantero ha intervenido en 20 de los 25 encuentros disputados y, sobre tras los movimientos en el mercado de invierno, su rol ha pasado a ser mucho más determinante.

Queda claro que Manuel Nieto Sánchez (Villa del Río, 29-03-98) es la gran amenaza del Córdoba para la cita del domingo en El Rosal. El cordobés es un delantero goleador, espigado, con buen disparo, rápido y que busca bien los espacios, detalles que cultivó en la cantera del Betis, llegando a jugar en el filial antes de recalar en el segundo equipo amarillo el pasado verano con un contrato de dos temporadas, con opción a una tercera. Mucho antes, tras salir de su localidad natal, llegó al Séneca en edad alevín, permaneciendo en el conjunto rojinegro hasta su primer año cadete.

Carlos Cobo, con menor presencia en el equipo

Muchísima menos fortuna está teniendo Carlos David Cobo (Córdoba, 21-03-98). El zaguero tuvo que esperar a la quinta jornada para debutar con el filial gaditano, y lo hizo como titular ante el Cartagena, en un partido en el que un penalti cometido por él, a diez minutos del final, permitió al cuadro albinegro lograr el triunfo, dejando además a su equipo con diez al ser expulsado por doble amonestación.

Al igual que Nieto, el también cordobés se incorporó igualmente al Cádiz B el pasado verano, procedente del Real Madrid, después de haber jugado como cedido en el Valladolid B y el Sabadell, ya en Segunda B. Antes, inició su formación en el Séneca, donde ambos coincidieron, y el Córdoba, club desde el que salió para llegar a la capital de España. Es un lateral zurdo de largo recorrido, con una enorme pegada, técnico, potente y siempre dispuesto a hacer coberturas a sus compañeros.