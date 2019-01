Curro Torres: "Un error ha acabado en gol y no hemos podido conseguir nada positivo"

Curro Torres apareció en la sala de prensa dolido por no haber podido dar continuidad a la buena trayectoria del equipo desde su llegada y por haber insuflado vida a un rival directo, pero con la vista centrada en las cosas buenas hechas por el Córdoba en el Nou Estadi. El técnico blanquiverde lamentó el error de Miguel de las Cuevas que terminó siendo clave en el devenir del encuentro y se mostró contento por haber llegado al final con opciones de haber salvado un punto.

El hispano alemán vio "un partido muy igualado desde el principio", en el que "ellos esperaban nuestros errores". "En la primera parte creo que hemos hecho momentos buenos, pero también hemos cometido algunos errores que ellos han aprovechado para tener algún acercamiento", incidió antes de señalar que "en la segunda parte, hemos empezado bien y hemos encontrado una ocasión de gol clara para ponernos por delante, pero hemos cometido un error en el que además de quedarnos con un jugador menos ha venido el gol".

"A partir de ahí te toca remar, tirar hacia adelante, y hemos tenido alguna ocasión, aunque era lógico que ellos también se encontraran con situaciones de más peligro porque estábamos asumiendo más riesgos, y al final es el resultado que es", explicó el entrenador del CCF, cuyo resumen es "un error que hemos cometido, ha acabado en gol y no hemos podido conseguir nada positivo".

Cree que hubo penalti a Piovaccari

Cuestionado por el derribo a Piovaccari en el área, el hispano alemán tiró para casa, pues "por lo que me ha podido decir, porque yo no tengo claro desde el punto de vista desde donde estoy, es penalti y nos hubiera dado la oportunidad de poder empatar". Eso ya fue con el Córdoba con diez hombres, algo que el entrenador no piensa que coincidiera con la mejor fase de su equipo.

"No creo que los mejores momentos hayan sido con un jugador menos, porque en la primera parte hemos hecho cosas bien, aunque es verdad que nos ha costado hacer ocasiones, pero era un partido más igualado y controlado. En la segunda, a raíz de la expulsión, ya ha habido algo más de descontrol, pero aún así, hemos mantenido la oportunidad de tener el 1-0 que nos daba la posibilidad de conseguir el empate".

Para acabar su comparecencia, Curro Torres dejó claro que la derrota "duele siempre", con independencia de que ésta fuera ante un rival directo, porque "nosotros venimos a ganar e iremos a ganar en cada partido, y hoy no lo hemos podido conseguir".