Germán Crespo: "Hemos hecho una familia en el día a día"

Coreado por sus jugadores, que acompañaron al técnico hasta la sala de prensa entre cánticos y alabanzas a su entrenador, Germán Crespo compareció visiblemente emocionado en la sala de prensa del Romano José Fouto de Mérida, para agradecer la labor de su cuerpo técnico y apuntar ya a los siguientes retos que tiene con el Córdoba CF.

"Quiero darle las gracias a este maravilloso cuerpo técnico, que son los grandes artífices de que hayan ido las cosas como han ido. Hemos hecho una familia en el día a día y se demuestra en cómo está el grupo, en el trabajo que han hecho. Es verdad que yo soy la cabeza visible, pero estoy muy orgulloso de ellos porque facilitan mucho el trabajo diario. Gran parte de lo que se ha conseguido es gracias a esta gente", comentó el granadino.

"No hay que quitarle mérito a lo conseguido, el equipo a pesar de saber que se había conseguido el objetivo al descanso, ha salido a ganar el partido. Eso lo hemos tenido siempre claro y ha facilitado el trabajo", comentó el preparador granadino, que apuntó que "la competitividad es grandísima. Hay clubes con presupuestos altos, hechos para ganar, y otros inferiores le complican la vida. Ir a campos como los que hemos ido... y el equipo ha sabido competir".

Sobre el rival, Germán Crespo reconoció que "el Mérida creo que, si tiene la suerte de meterse en el play off, nos lo podemos encontrar el año que viene". De hecho, sobre el encuentro disputado en el Romano, apuntó que "ellos se quedaron con uno menos y les costó más, pero este tipo de partidos es difícil de jugar por el resultado del otro campo. Sabíamos que nos podía beneficiar el resultado del Cacereño, lo complicado era mantener la concentración y lo hemos hecho".

Con el objetivo conseguido, Germán Crespo recordó que viene "del barro, es prácticamente mi primer año en un club importante y una categoría importante. Nos ilusionamos cuando cogimos el proyecto y ahora a final de temporada se ha conseguido el ascenso, que si me lo dicen cuando cogí al filial, no me lo hubiera creído".

Tras el reto apalabrado, Crespo se acordó de "mucha gente" que está "ahí arriba, familiares que he perdido, que me seguían en todos los equipos en los que estaba. Algunos nos dejaron jóvenes por enfermedades, como mi tío o el padre de mi mujer, que era mi segundo padre". "Mi familia es la que aguanta las malas caras cuando vamos derrotados a casa, y sufren los malos momentos, pero este año no hemos tenido que sufrir mucho", apuntilló.

Por otro lado, también destacó que "un club como el Córdoba no podía estar en esta categoría". "Esta afición y esta ciudad lleva años sufriendo. Ahora lo primero que hay que hacer es disfrutar, porque ha sido un año complicado. Luego ya tendremos verano para pensar en lo que viene", apuntó el técnico nazarí, que no es "conformista y si el club hace un buen equipo, con la base que tenemos, intentaremos pensar en dar otro salto".