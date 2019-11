El auto defiende con contundencia la decisión judicial en la 'subasta' del Córdoba CF

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, lo tiene claro. La venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF es la vía que garantiza la supervivencia del club, pese al cambio de Sociedad Anónima Deportiva que conllevaría. Así lo expone en el auto que ha dictado este mediodía para autorizar al administrador concursal, Francisco Estepa, a aceptar la oferta de Infinity, la única presentada en el proceso que se abrió la pasada semana.

El magistrado razona su posición ante el "ruido" generado por el procedimiento abierto. En primer lugar, el titular de lo Mercantil advierte que "la SAD no tiene ni 20 años de historia, por lo que las recurrentes alusiones a la historia de la concursada (Córdoba CF), son absolutamente vacuas; la SAD, repito la SAD, es un mero instrumento jurídico impuesto por la normativa sectorial".

Insiste en ese aspecto al advertir que "lo que posee la historia es el equipo, y al igual que dicha historia no se perdió en el año 2000 cuando se constituye la SAD, no se va a perder ahora si se culmina el proceso de venta que, ya se adelanta, únicamente puede entorpecer seriamente la postura que adopte la Real Federación Española de Fútbol, a cuyo maleducado escrito de recurso me referiré más adelante".

Fuentes Bujalance explica en su auto que "cualquier solución que pueda arbitrarse para tratar de salvar al equipo pasa por una sencilla premisa, DINERO. Sin dinero encima de la mesa no hay club, no hay equipo, no hay competición, no hay posibilidad de cobrar, NADIE, y no hay nada". Y hace referencia de manera directa al Reus, que dejó de competir el pasado enero, dejando claro que el CCF "va a acabar en el mismo lugar si no hay un inyección económica muy cuantiosa, de inmediato, y si además no existe músculo financiero suficiente para poder acabar la temporada".

En su defensa, el juez señala también un nuevo elemento "en la ecuación para tratar de salvar al club" que es "el tiempo", porque "EL CÓRDOBA CF NO TIENE TIEMPO". Así, hace mención a las críticas por "la premura o precipitación" de los acontecimientos "cuando es de sobra conocido que el equipo está a apenas unas horas de entrar en una situación de impagos a la plantilla profesional que supondrá la marcha de la misma, y esos jugadores no se pueden sustituir por otros, ni siquiera por juveniles, porque lo prohíbe la normativa federativa".

"Nadie en su sano juicio, y esto es de mero sentido común, puede pensar que un jugador profesional pudiéndose marchar a un club que le pague su trabajo va a seguir jugando y exponiéndose físicamente a sufrir una lesión, jugando para un equipo que no le paga y máxime cuando en apenas unas horas se abre el denominado mercado de invierno", continúa el escrito, que pasa a ser más contundente aún.

"Si esto sucede, y va a suceder si no se abonan las nóminas, no hay equipo, y si no hay equipo, no hay nada, y si no hay nada, nada habrá para que los acreedores tengan al menos la posibilidad de cobrar, porque el Córdoba Club de Fútbol no tiene patrimonio más allá de su derecho a competir, y poco más", insiste el magistrado, antes de preguntarse ante esta situación "¿qué debería haber hecho este titular y la AC? ¿Esperar un mes, dos, tres semanas, 6 meses? ¿Para qué? Pasado ese tiempo ya no habría nada, NADA".

Más detalles de la oferta de Infinity

Además, añadiendo detalles ya de la oferta, el juez informa que "la única oferta existente, caduca el 5 de diciembre sin perjuicio de que el oferente si lo quiere pueda prorrogarla", algo que no sería "sine die" ante la posibilidad de perder "la plantilla profesional" e, igual de importante, "tomar las riendas del club cuanto antes" para "poder acudir al mercado de invierno si se entiende necesario".

Por último, en esta primera disposición de su defensa, el auto "apoya por completo las gestiones" llevadas a cabo por el administrador concursal, Francisco Estepa, "para salvar al club, llegando incluso a "mendigar" unos pocos euros simplemente para poder pagar el desplazamiento del equipo, encontrando el apoyo de muchos pequeños empresarios, taxistas, periodistas y tantas y tantas personas que quieren al club".

Además, concluye, que más allá de "críticas, reproches y recursos (por supuesto más que lícitos), pero nadie pone una solución encima de la mesa, y que nadie dude que este titular no se va a poner de perfil ni va a ceder a ningún tipo de presión, defenderá su posición con argumentos, sin insultos y con respeto... a quien lo merezca".

Respuesta a los recursos presentados

Para comenzar su argumentación contra las apelaciones interpuestas, que ascienden a tres, Antonio Fuentes Bujalance recuerda que "ninguno de ellos tiene efectos suspensivos sobre el proceso de autorización de venta". Y alaba la "exquisita educación" mostrada en el mismo por Azaveco (Carlos González) para cargar contra la RFEF, que "hace gala un lenguaje chusco y pestilente en sus formas, acusando tanto a la AC, órgano designado por este titular, y a su vez administrador judicial designado por un juzgado de instrucción, como a este titular, de prácticamente haber montado una operación de engaño y de contener, y cito textual, argumentos que son "disparates".

Aunque la respuesta al recurso de la Federación seguirá sus cauces pertinentes, el magistrado aprovecha la oportunidad para criticar "una ignorancia de la normativa civil, mercantil y concursal ciertamente preocupante" por parte de la asesoría del organismo. De momento, el titular muestra su extrañeza por la postura tomada por la Federación ante "una operación más que impoluta desde el punto de vista técnico-jurídico, oposición que ocasionaría la aniquilación del equipo", recordando su laxitud y comprensión en casos como el del Celta y Sevilla que forzó "a una competición de 22 equipos".

"Esos históricos equipos, seguramente con todos merecimiento, disfrutaron de la comprensión de laRFEF. ¿No merece Córdoba igual trato? ¿Merece esta ciudad el despreciable tono en el que la RFEF se opone a intentar buscar una solución para el equipo de esta ciudad y para todo el club? Pues esto lo tendrá que explicar muy bien la RFEF, porque aniquilar al Córdoba CF es aniquilar no sólo al equipo profesional, sino al equipo femenino por ejemplo, y a todas sus categorías inferiores con cientos de niños que compiten en las mismas", explica el juez.

Ya para finalizar el auto, el magistrado de lo Mercantil recupera que "con la operación planteada,TODAS LAS DEUDAS QUE LA PROPIA RFEF EXIGE QUE ESTÉN AL DÍA VAN A PONERSE AL DÍA". De esta manera, esgrime, "nadie está pidiendo ni planteando que el Córdoba CF compita con ventaja” porque está saldando los pasivos que exige la normativa (plantilla, Seguridad Social...), que quedan resueltos con la aportación de Infinity, que a su vez dispone “del suficiente músculo financiero para seguir manteniendo al club, de otra forma estaría tirando a la basura tres millones de euros".

La última palabra, en manos de Estepa

Además, ante el ruido generado alrededor de esta decisión judicial, el juez añade en su auto que "la presente resolución es una autorización, no es una obligación, no es una adjudicación de una subasta judicial, no se está liquidando nada, se autoriza a la AC a que culmine el proceso de venta si lo estima oportuno, desde este momento la AC está habilitada para culminar la venta, pero no obligada a hacerlo".

Por lo tanto, la última palabra la tiene ahora el administrador concursal Francisco Estepa, que será el que, si nada ha cambiado a última hora, confirme en las próximas horas que el club blanquiverde pasa a manos de Inifity.