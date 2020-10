Juan Sabas, entrenador del Córdoba CF: "Si entramos relajados, te calientan siempre"

El Córdoba CF ha completado su penúltimo entrenamiento previo a la visita al Yeclano Deportivo (Municipal La Constitución, 17:00) del domingo. Y como suele ser habitual cada viernes, Juan Sabas ha comparecido en la sala de prensa de El Arcángel para poner sobre aviso de lo que espera a su equipo en tierras murcianas ante un rival "de los más complicados que te puedes encontrar" en esta primera fase de la temporada en el subgrupo IV-B de la remozada Segunda División B.

"No me lo planteo como un partidazo; es uno más, porque cualquier equipo te puede ganar", ha matizado el preparador blanquiverde en su primera respuesta, ampliada luego porque "el domingo vimos dificultades en un recién ascendido de Tercera -el Lorca Deportiva-; te crees que vas a ganar fácil y eso no lo hace nadie. Sabemos de las dificultades y a partir de ahí hemos trabajado durante la semana".

Juan Sabas ha recordado que el Yeclano "el año pasado al final sorprendió a todo el mundo y se metió en play off, es un aviso". "El 80% de su plantilla está del año pasado y las mismas dificultades te vas a encontrar; el año pasado el Córdoba ya tuvo serias dificultades para sacar un empate", ha insistido el madrileño, que no teme "a nada".

"Respeto al rival, porque es uno de los más complicados que te puedes encontrar, por las condiciones del terreno de juego y las condiciones de su fútbol; respetamos a todo. Al final, nos vamos a encontrar dificultades siempre, hemos trabajado para solucionar lo del domingo -los fallos cometidos ante el Lorca-, pero es un partido diferente, no se va a jugar igual", ha explicado.

Sabas ha apuntado que el Córdoba se ha entrenado durante la semana "con las medidas" del terreno de juego de La Constitución para intentar que "los jugadores se adapten a esa superficie", por lo que su gran preocupación está en el rival, "que es el que te va a poner contra las cuerdas".

Sin querer da ninguna pista sobre su planteamiento táctico, el técnico cordobesista sí ha advertido que "la baja de Miguel (de las Cuevas) ya te hace cambiar. Estamos planteando un partido para contrarrestar al rival, y si metes mucho talento lo mismo tienes problemas".

"Si no corres y no metes la intensidad del rival, posiblemente pierdas; desde igualar ese tipo de juego, mejoramos porque tenemos más talento, pero no vale si no igualas lo otro...", ha señalado Juan Sabas, que ha anunciado también que en los últimos días se ha detenido en "mejorar la estrategia defensiva, porque sabemos que el Yeclano es fuerte en el juego aéreo y tienen un gran lanzador".

Con todo eso, al entrenador del Córdoba le preocupa "todo, el rival y la forma de entrar tu equipo en el terreno de juego". "Las sensaciones buenas las tendremos tras el pitido inicial", ha incidido siendo consciente de que el primer objetivo es que los jugadores "entren concentrados al 100%, que es lo que demandan el rival, el campo y las circunstancias; si estamos concentrados, intensos, seremos muy difíciles de batir, pero si entramos relajados, te calientan siempre".