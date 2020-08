Infinity mantiene su hoja de ruta, pero abre nuevas vías para el futuro del Córdoba CF

El primer partido del verano ya está en juego. No hay balón, no hay verde, no hay puntos, pero es vital para el futuro del Córdoba CF. Y todos hace tiempo que se calzaron las botas para empezar a jugar su rol. El resultado, el único válido, es el que debe acabar con la inscripción federativa de los equipos del club blanquiverde bajo el paraguas de la Real Federación Española de Fútbol. El plazo límite es el día 17, pero la resolución tal vez no se sepa para entonces, sino unos días después, al menos de manera oficial. Todo, claro está, si la reunión del ente con las territoriales del lunes no termina de dar al traste con la temporada.

Por ahora, la sociedad ya ha dado un primer paso. Infinity, que controla la misma desde que el pasado mes de diciembre adquirió la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD mediante un auto aún carente de firmeza por las múltiples batallas que acompañan (y amenazan con perseguir) a este proceso, solicitó el pasado miércoles la inscripción. Lo hizo presentando toda la documentación requerida por la RFEF, dictamen judicial incluido. Un movimiento obligado que solo refuerza su confianza en que la hoja de ruta trazada desde el inicio fructificará. El ejemplo reciente de la ACB con el Gipuzkoa Basket avala también su postura.

Sin embargo, hay otros actores que no las tienen todas consigo sobre el futuro de la entidad cordobesista y vienen moviendo ficha de un tiempo a esta parte para buscar el manido plan B que Infinity incluso descartó públicamente el pasado martes por boca de Javier González Calvo. Minoritarios CCF ofreció su mediación, Jesús León se mostró partidario a buscar un acuerdo para la transacción de unas acciones que batalla con Carlos González... mientras el tinerfeño sigue a lo suyo, moviendo ficha de manera real.

Este mismo viernes ha mantenido un encuentro con representantes de Unión Futbolística Cordobesa, según adelantó Diario Córdoba y luego confirmó el Día, uno más de los varios que se han sucedido en las últimas semanas, y que tendrán continuidad en los próximos días. Sobre la mesa, condiciones para plantear una negociación con el futuro del Córdoba CF SAD de fondo y que, sin duda, facilitaría la inscripción sin necesidad siquiera de la validación del auto por la RFEF.

Una nueva vía abierta, pero tampoco carente de aristas, desde saber de quién es la sociedad -el litigio entre González y León sigue su curso en un juzgado de Madrid-, o ver qué pasa con las deudas que arrastra una sociedad con un concurso de acreedores. Entre ellas, la principal con el grupo de Luis Oliver, con el que Infinity también ha mantenido contactos de manera reciente.

De momento son solo unos pasos más, tal vez trascendentales, tal vez no para el futuro de una institución que vive inmersa en un partido con final el día 17. Infinity mantiene su confianza plena en que lo ganará con sus armas, pero por si acaso, mueve ficha y abre nuevas puertas.