Las bajas golpean al Córdoba CF antes de visitar al Pontevedra

El Córdoba CF afronta la visita al Pontevedra con la imperiosa necesidad de un triunfo que le permita recuperar el pulso en la pelea el play off de ascenso. Una obligación que, sin embargo, choca con la larga lista de bajas con la que Germán Crespo tendrá que lidiar para ese encuentro en territorio gallego. Y es que la semana se ha ido complicado sobremanera para el técnico del conjunto blanquiverde, que llega al duelo de Pasarón con la defensa en cuadro y con los costados también seriamente comprometidos.

El principal foco de preocupación para el cuerpo técnico del Córdoba se centra en la defensa. Durante la semana, la duda de Germán Crespo y sus ayudantes radicaba en quién acompañaría a Alberto Jiménez como pareja de centrales, ante la convalecencia de Dragisa Gudelj. Sin embargo, finalmente el canario tampoco estará disponible, por lo que las dudas se despejan para Crespo, sin que eso resulte precisamente una noticia positiva.

Y es que el Córdoba viaja a Pontevedra con únicamente dos centrales del primer equipo, José Alonso y Jorge Moreno, más la ayuda que pueda brindar el joven del filial Geovanni Barba, que ya ha entrado en más de una ocasión durante la temporada en la convocatoria del primer equipo, sin llegar a disfrutar de minutos.

El motivo de la baja de Alberto Jiménez no es otro que las molestias que el de La Oliva arrastra en la zona de las costillas desde el partido ante el Algeciras, en el que recibió un fuerte golpe que ya le obligó a jugar mediante infiltración en el duelo interrumpido del pasado sábado. Ahora, las molestias han ido a más hasta el punto de impedirle respirar bien, por lo que de común acuerdo con los médicos y el cuerpo técnico, el canario parará a la espera de recuperarse completamente para evitar un mal mayor.

Pero ahí no acaban los problemas para el Córdoba en la zona defensiva, pues Felipe Ramos tampoco podrá estar en Pasarón. El arquero madrileño había trabajado con total normalidad durante toda la semana, pero problemas en un gemelo surgidos en el entrenamiento de este pasado jueves le dejan fuera de la lista. Será Pablo Picón el que ocupe el sitio de portero suplente de Carlos Marín. Al contar con tres porteros, es un mal menor comparado con la situación de los centrales, pero no deja de ser otra baja, al fin y al cabo.

Las dudas con Carracedo

En el ataque, las cosas no están mucho mejor para un Córdoba que no podrá contar con Marco Camus, cuya lesión muscular requerirá de varias semanas más hasta estar totalmente curada. Además, Christian Carracedo sigue con problemas en el abductor y, aunque no parece tener una lesión importante, no está entrenando en plenitud, por lo que su participación en el duelo del domingo corre serio peligro.

Germán Crespo confirmó que el extremo catalán pasará una prueba médica para determinar si finalmente puede viajar con sus compañeros hacia Pontevedra, aunque está claro que en caso de hacerlo tampoco llegará en las mejores condiciones.

Ese panorama deja al Córdoba con dos extremos sanos. Por un lado, Simo, que en rueda de prensa reconoció esta semana que no estaba en su mejor momento después de pasar unos días complicados por el problema de salud de su amigo Dragisa Gudelj. Por otro, Canario, un futbolista con el que Germán Crespo no está contando demasiado pese a tratarse de un refuerzo en el mercado de invierno del que se esperaba rendimiento inmediato.

Con cuatro ausencias seguras y esa posibilidad latente de perder también a Carracedo, el Córdoba CF afronta un partido clave como el de este domingo en Pontevedra justo de efectivos y sin demasiado margen de maniobra. Una adversidad más con la que tendrá que lidiar un equipo que en esta temporada no conoce prácticamente lo que es una semana sin sobresaltos en la enfermería.