Givova, la nueva marca que vestirá al Córdoba CF

Adiós a Adidas, tras un año de descontento en el club

El acuerdo con Givova anunciado por el Córdoba supone también el adiós a Adidas, marca que ha tenido un fugaz paso por la entidad cordobesista, pues solo ha vestido al club durante una temporada. El CCF apostó por la marca alemana con un contrato de dos temporadas, que firmó Jesús León con la intervención directa de Manuel Garrido, miembro de su consejo y trabajador de Adidas durante toda su trayectoria profesional. Los problemas con la marca alemana, sin embargo, han sido una constante en el club. En primer lugar, la entidad no tenía control directo sobre su tienda oficial, que pasaba a estar gestionada por Adidas. Además, los problemas de pago derivados de la nefasta gestión de León provocaron el retraso en la llegada de las camisetas, hasta el punto de que buena parte de la pretemporada se vio al primer equipo vistiendo camisetas provisionales. Para la mayoría de los equipos de la base, los diseños de Adidas no llegaron en toda la temporada. Tras la llegada de Infinity al club mediante la compra de la Unidad Productiva, y tras analizar el contrato que se extendía por dos temporada, la nueva propiedad decidió no subrogar ese acuerdo en el traspaso de activos a la nueva SAD, quedando así sin efecto aquella entente que ha dado al club más problemas que soluciones.