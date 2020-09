Facua inicia acciones judiciales contra el Córdoba CF por cláusulas abusivas en los abonos

Facua Córdoba ha iniciado este miércoles acciones judiciales contra Unión Futbolística Cordobesa SAD (Córdoba CF) por incluir cláusulas abusivas en las condiciones generales de contratación de los abonos para la temporada 20-21. De esta manera, da continuidad a su pelea en defensa de los consumidores (abonados) por una nueva vía, dado que el pasado mes de julio ya presentó una denuncia vía Consumo que en estos momentos se encuentra en fase de instrucción y que podría conllevar una sanción económica al club.

En su denuncia, presentada por su presidente, Francisco Martínez Claus, en la Ciudad de la Justicia, Facua recuerda que el Córdoba impone en el artículo 6 de las condiciones de su campaña de abonados "la pérdida de las cantidades abonadas" en caso de que el contrato no pueda cumplirse por causa de fuerza mayor, como la reducción del aforo, la imposición de jugar a puerta cerrada determinados partidos o cualquier medida que guarde relación directa o indirecta con la situación sanitaria actual del covid-19.

En este sentido, la asociación entiende que se trata de una cláusula abusiva según el artículo 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en la medida en que impone una penalización, rompe con el principio de reciprocidad contractual, es contraria a la buena fe y determina un posible enriquecimiento injusto del Córdoba CF.

Por este motivo, Facua Córdoba ha interpuesto una demanda de conciliación con el fin de evitar un procedimiento judicial posterior. Así, la asociación espera que el Córdoba CF reconsidere su actitud, reconozca el carácter abusivo del artículo 6 de las condiciones del abono y se comprometa a su supresión. "Pedimos que el Córdoba CF, que está a tiempo, reconozca que esa cláusula no debe aparecer en las condiciones especiales del abono y retire esa cláusula", ha apuntado Martínez Claus.

"No decimos que tengan que devolver el dinero en su totalidad, sino que propongan otras alternativas, como hay en otros clubes", ha insistido el dirigente de Facua, que recoge en su escrito las siguientes alternativas: el reembolso de la parte proporcional del abono no disfrutado, recibir el descuento de la parte porcentual no disfrutada en la temporada 21-22 o aplicar los descuentos correspondientes de merchandising oficial del club. "No quiere decir que nadie pague, que nadie se abone, sino que lo hagan con unas condiciones que no sean perjudiciales como en este caso, en el que se busca el enriquecimiento injusto de sólo una de las partes", ha añadido.

Francisco Martínez Claus ha incidido en que el colectivo va a pedir "ese equilibrio" con el deseo de alcanzar "un entendimiento porque el Córdoba tiene capacidad para hacerlo y todo el mundo salga contento de su abono, que este año se plantea algo complicado, que no sea pagar para perderlo. Entendemos que haya personas que quieran destinar dinero a fondo perdido, pero estamos regulados por una ley de comercio donde existen unas leyes iguales para todos"

La asociación recuerda que ya denunció el pasado mes de julio ante las autoridades de consumo de la Junta de Andalucía estos hechos al haber podido incurrir en una infracción por "incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales", que el artículo 71.6 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, contempla como aquellas que representen cláusulas reconocidas como abusivas por la legislación de defensa de los consumidores.

Martínez Claus, que ha reseñado que el procedimiento "sigue su trámite normal, está en fase de instrucción", ha animado a los "abonados que sientan que este asunto está vulnerando sus derechos puedan personarse" para así tener "información de los pasos que da la Administración y cómo va a resultar y en qué termina".

"Son dos procedimientos compatibles; uno sería sancionador en caso de que el instructor compruebe que ha habido una vulneración de la Ley, que tenemos la seguridad de que es así, y la vía del derecho y judicial que es la que estamos ejerciendo en este momento", ha explicado el dirigente, que confía en este último punto que el Córdoba rectifique de forma "inmediata" y "así no llegar siquiera a este acto de conciliación que será en próximas fechas".

Por último, Facua Córdoba lamenta que el Ayuntamiento de Córdoba, titular del estadio municipal El Arcángel (que se encuentra actualmente gestionado por la Unión Futbolística Cordobesa), mire hacia otro lado ante la imposición unilateral de cláusulas abusivas en el abono por parte del club, provocando un serio perjuicio a los consumidores.

La respuesta del Córdoba CF, lejos del acuerdo

Ante el nuevo paso dado por Facua, la respuesta del Córdoba CF no se ha hecho esperar y está lejos de la postura presentada por la asociación. "Fuimos bastante claros el día que presentamos la campaña. Dijimos que lo que solicitábamos era una apuesta por el club por parte de nuestros abonados y dijimos, desde el primer momento y sin ocultar nada a nadie, que teníamos un presupuesto y parte del mismo le pedíamos ayuda para poderlo cubrir, un 10% del coste del club y el resto lo poníamos nosotros con sponsor o directamente de la propiedad", ha explicado Javier González Calvo.

El consejero delegado de la entidad blanquiverde ha matizado que "decir que con esta cláusula nos enriquecemos injustamente cuando el club es deficitario... me parece demasiado, pero cada uno es libre para decir lo que corresponda y si hay que ir a los tribunales, la verdad es que nos sentimos bastante cómodos".

"Con una renovación de abonos o haciendo abonos nuevos, a nadie se le pone una pistola en el pecho para que lo haga; al contrario, estamos muy agradecidos por toda la gente que por su libre voluntad renueva y ayuda al club, pero decir que nos estamos enriqueciendo con ello nos parece hasta grave. Por lo tanto, poco más que añadir. No sé si iremos a la primera conciliación y, si nos demandan, iremos a los tribunales", ha finalizado.