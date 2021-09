La excelencia del Córdoba CF en un inicio histórico

El speaker de El Arcángel daba la bienvenida a la afición del Don Benito minutos antes de comenzar la cuarta jornada del Grupo IV de Segunda RFEF. Aplausos del alrededor de medio centenar de extremeños ubicado en la derecha de la Tribuna alta. Era la primera vez que la grada visitante recibía aficionados desde que el coronavirus entró en nuestras vidas. Más de un año y medio. Había que celebrarlo, porque significa que el fútbol está de vuelta. El fútbol de los futboleros. El que gusta. Por eso la grada cordobesista también aplaudió esa bienvenida. Todos querían lo mismo, disfrutar del partido. Y ganar a ser posible, claro.

Aunque de eso de ganar se debían encargar otros. Y las ganas se percataron sobre el tenso césped del feudo blanquiverde. Tanto que ese speaker que antes inauguraba el recibimiento a los dombenitenses cantó hasta tres goles del Córdoba CF. Dos de los rojiblancos. Aunque los primeros en adelantarse fueron los extremeños. Pronto. Demasiado como para controlar el ansia ofensiva de los de Germán Crespo. Una máquina bien engrasada que busca y encuentra el desmarque al espacio con la misma facilidad con la que da un pase hacia atrás.

Por eso el Córdoba le dio la vuelta al partido en un minuto. Del 0-1 en el 37' al 2-1 en el 39'. Un abrir y cerrar de ojos que liberó a su arma más feroz, la afición. No cesó en su ánimo de cantar incluso cuando David Agudo anotó su primer tanto. Del "vamos, vamos glorioso" pasaron al mítico "volveremos". Todo el campo a la vez, esta vez con más afluencia en la grada que en el primer partido en El Arcángel. Ver al Córdoba CF este año sí que engancha. Por fin.

Engancha porque es un equipo con alma. De hecho, ni la remontada les reconfortó, por eso marcaron el tercero. Pena máxima que Willy no desaprovechó. El de siempre marcando y la grada volvió a enloquecer. Como en el primer gol de Adrián Fuentes y en el segundo de Omar Perdomo, que lo celebró con la mano en el escudo. Con garra en su primera titularidad. Como gusta al cordobesismo.

A la afición también le apasiona ver a su equipo líder. Si Willy hubiese marcado ese segundo penalti que tuvo en sus botas otro gallo cantaría. Pero no porque afectara al marcador, sino por la más que frecuente angustia que se vive en el estadio blanquiverde cuando la ventaja de los locales es de solo un gol. Y es que el Don Benito apretaba. Pero al Córdoba este año no hay quien lo pare y supo aguantar. No todo van a ser victorias fáciles. Mejor le supo a la grada el sufrido 3-2.

Con la victoria, la cuarta de la temporada y la cuarta consecutiva, los de Germán Crespo son líderes en solitario. Doce puntos. El mejor inicio de la historia reciente del Córdoba CF y celebrado en casa, donde son inexpugnables. Ahora sí que soplan aires de grandeza en la ciudad, porque la categoría es lo de menos, los jugadores recibieron otra nueva ovación de una afición orgullosa. Como también la recibieron los jugadores del Don Benito de los suyos. Y las dos aficiones entre ellas mientras Willy sostenía el megáfono de la grada del Fondo Sur y cantaba con la hinchada como si de un hooligan se tratase. Ha vuelto la normalidad a El Arcángel. Por eso el fútbol hay que celebrarlo, y cuando el equipo es el mejor con mucho más sentido.