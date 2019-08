Enrique Martín: "Estoy totalmente involucrado en el proyecto"

Y Enrique Martín entró en escena. El técnico del Córdoba ha querido salir al paso este jueves, tras la celebración del entrenamiento vespertino del equipo que ha dirigido con total normalidad, de los rumores sobre su posible marcha del club en plena pretemporada. Un ruido surgido a raíz del nuevo retraso en la operación de compra venta entre Jesús León y Carlos González que ha abierto otra puerta a la incertidumbre del cordobesismo a menos de un mes del inicio de la competición.

Martín, que ha atendido a la prensa a petición propia, ha querido aclarar que está "totalmente involucrado en el proyecto ya desde que me lo propusieron y para mí no hay ninguna historia alrededor que desvíe la atención del objetivo con el que he venido aquí". El preparador navarro ha contado una vez más con el respaldo durante la sesión del director deportivo, Alfonso Serrano, y el secretario técnico, Jorge Rodríguez de Cózar, con los que se le ha visto dialogando varias veces.

"Uno acepta la situación, acepta Córdoba, y lo que pasó el año pasado no vale para nada, lo que pasará en el futuro no se sabe, y entonces aceptas el presente, y te concentras mucho más, que es lo que estamos haciendo. Y con esta ilusión trabajas para conseguir el objetivo, que con el apoyo de esta gran afición, la prensa y el esfuerzo de todo el equipo, lo conseguiremos", ha esgrimido el de Campanas.

Enrique Martín ha pasado de puntillas sobre el retraso en la operación de compra venta, dado que Jesús León no satisfizo el pasado 31 de julio el abono final de los 4,5 millones a Carlos González. "Sabía que había un compromiso del presi con el tema de finiquitar la historia, pero no estamos pendientes de eso; el entorno y todas las cosas que sucedan, tenemos que estar al margen, centrados en lo que tenemos que estar y aislarnos de lo que suceda alrededor. Ese es mi trabajo, de cara a que mis jugadores también estén centrados en el objetivo que tenemos, porque lo demás son cosas ante las que no podemos hacer absolutamente nada".

"Son temas paralelos a lo nuestro; tenemos que trabajar, ilusionarnos con nuestro objetivo"

Sí ha reconocido el veterano entrenador que ha hablado con el presidente y máximo accionista en las últimas horas, y que le transmitió lo mismo que hizo público durante el día de hoy en una nota: "Está con el tema para solucionarlo, aunque ha podido tener un pequeño hándicap que espera tener solucionado en quince o veinte días". "Pero eso son temas paralelos a lo nuestro; nosotros tenemos que trabajar, ilusionarnos con nuestro objetivo, y lo que pase alrededor no tiene que desviarnos la atención, ni mucho menos", ha insistido.

Sin prisas por los últimos retoques

Por último, y no menos importante, Enrique Martín ha vuelto a mostrarse tranquilo por el retraso en la llegada de los últimos refuerzos, porque estamos en "un efecto dominó y hay que tener paciencia hasta el 31 de agosto; no hay que perder la compostura e ir progresando con los que estamos". El reto del Córdoba es convencer a futbolistas de una categoría superior para bajar a Segunda B, algo que todavía debe fraguarse con el paso de los días del mercado.

Con todo, la idea del técnico de Campanas es incorporar "dos o tres jugadores más que nos den ese puntito que necesitamos, pero con lo que uno está contento es con la gran disposición de la plantilla, porque todos estamos ilusionados y encantados en Córdoba. Al menos yo. No sé ni en qué categoría está el Córdoba de lo feliz que soy".

"Todos estamos encantados en Córdoba. No sé ni en qué categoría está el Córdoba de lo feliz que soy"

"Es un lujo y un privilegio estar hoy aquí, y trato de disfrutarlo día a día; trato de disfrutar del entreno, de la ciudad, y no pienso, porque soy feliz y espero serlo mucho tiempo... si los resultados nos acompañan, porque ya sabéis de qué va esto", ha explicado el navarro, que para finalizar ha lanzado un mensaje a los que dudan de su implicación: "No quiero vender humo, pero la realidad es que hay que ascender y me ilusiono de que esto no sea un proyecto corto, sino que me gustaría estar aquí hasta el final".