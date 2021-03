Pablo Alfaro: "Tenemos que apretar los dientes hasta el final"

Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF, se mostró satisfecho por la victoria de su equipo ante El Ejido, aunque también resignado por llegar a la última jornada sin depender de sí mismo para acceder a la segunda fase entre los tres primeros y jugar así por el ascenso a Segunda División, al tiempo que se asegura una plaza en la Primera RFEF.

"Hemos conseguido los tres puntos, que era el objetivo del partido, aunque nos ha costado porque ahora al final ya cuesta todo mucho. El partido, por fases, lo hemos interpretado relativamente bien, haciendo lo que más nos interesaba ante un rival que jugaba con tres centrales y carrileros", apuntó el técnico blanquiverde en su primer análisis de lo visto en el Santo Domingo.

"Queríamos ser protagonistas con el balón, circular por dentro y llegar por fuera. En cuanto a ocasiones de gol, hemos tenido más ocasiones que ellos. El gol viene de un balón a la espalda que luego es penalti muy claro. Después, se ha ido el partido poniendo más brusco, con más interrupciones y juego más directo por su parte, pero realmente creo que lo hemos merecido, aunque no lo hemos cerrado y hemos sufrido", añadió a su lectura del encuentro Alfaro.

El técnico aseguró que van a luchar "hasta el final", porque "no queda otra" y abrió la puerta a la esperanza de cara a la última jornada. "Van a ocurrir cosas seguro en la última jornada. Nuestros rivales han ganado y además han metido un número de goles que normalmente no metían, pero esto es así, el fútbol es saber competirlo hasta el final. Hoy hemos cumplido con la obligación que era ganar y el domingo tendremos, supongo, una jornada unificada, en la que tendremos que ir a ganar al filial del Betis. Tenemos que poner toda la carne en el asador para cumplir, y a partir de ahí, sobre lo que pase en otros campos... no podremos hacer nada", reconoció Alfaro.

La presión de tener que ganar

El preparador del Córdoba reconoció que a estas alturas y con tanto en juego "la tensión se nota porque somos conscientes de lo que nos jugamos". "Este formato todos sabemos que era así desde el principio, pero no estamos acostumbrados a él. Por número de partidos, ahora estaríamos empezando la segunda vuelta y ahora nos jugamos algo muy importante", explicó el maño.

Con todo, Alfaro dejó claro que sus jugadores tienen que "saber convivir" con esa presión. "Ha habido momentos del partido en que hemos estado bastante bien con balón, hemos tenido criterio y hemos llegado por fuera, dando continuidad al juego. Atrás también hemos estado sólidos y comprometidos, hemos concedido muy poquitas opciones al rival, por no decir ninguna, pese a que esa tensión la tienes hasta el final", destacó el entrenador acerca de la gestión de sus jugadores de esos nervios.

Ahora, pensando en la última jornada, Alfaro dejó claro que el primer reto es ganar. "Tenemos que apretar los dientes hasta el final e intentar ganar al filial del Betis, que es nuestra única misión ahora", sintetizó.