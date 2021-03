El balance deportivo en el Córdoba CF, aparcado para "evitar la hecatombe"

El fiasco en el intento de ascender a Segunda División ya no tiene vuelta atrás para el Córdoba CF, que sin embargo debe mantener la cabeza puesta en la competición, para evitar verse abocado a competir la próxima temporada en la Segunda RFEF, algo que supondría un auténtico desastre para la entidad. Por eso, Javier González Calvo quiso aparcar la evaluación al trabajo de la dirección deportiva y de los jugadores hasta que el balón deje de rodar, consciente de que ahora son ellos los únicos que pueden reconducir la nave y evitar daños mayores.

"Todos sabíamos cuáles eran los objetivos del club. Creo que en verano se hizo un trabajo bueno, trayendo jugadores de calidad, poniendo infraestructuras. Luego el fútbol te pone en tu sitio y nos dice que las cosas no han salido bien. Habrá que trabajar, estudiar y salvar la temporada para que no llegue esa hecatombe de la Segunda RFEF. Vamos a intentar unirnos, todos a una, y cuando termine la temporada será el momento de hacer un análisis más completo", sostuvo González Calvo, que se fijó como meta el recuperar al vestuario: "Sí es cierto que durante este tiempo hemos intentado recuperar a jugadores, darle vida al equipo con el cambio de entrenador. No se ha conseguido y ahora tenemos que recuperar el ánimo de estos futbolistas, que son los únicos que pueden sacarnos de esta situación".

Por ese motivo, argumentó que la evaluación al trabajo de la dirección deportiva habrá que hacerla "cuando acabe la temporada" y recordó que "la dirección deportiva al completo puso su cargo a disposición del consejo de administración tras el partido ante el Murcia", algo que no fue aceptado por el club. "Esta es la dirección deportiva que queremos y en la que confiamos. Los vemos trabajar a diario y por eso confiamos en ellos. Aunque se haya podido pasar por la cabeza que se hagan cargo del equipo, consideramos que no es lo oportuno. Apostamos por que se continúe, porque sería dar un paso al lado de lo que habíamos pensado a futuro. Son personas dignas de admiración porque al ver que el equipo no funcionaba han puesto su cargo a disposición del club", explicó el consejero delegado.

Lo que no escondió Javier González es que "los jugadores tienen que dar un paso adelante". "Pondremos los medios necesarios y estaremos con ellos más que nunca, pero no podemos permitir que los jugadores no estén psicológicamente preparados para afrontar lo que nos queda por delante, que es bastante duro", advirtió.

Orgulloso del trabajo en la cantera

Al consejero delegado del club se le preguntó también si el fracaso del primer equipo lo extendía a otros conjuntos como el femenino o el primer juvenil, algo que rechazó de plano, para reivindicar el trabajo hecho en la base desde la llegada de Infinity. "Yo estoy orgullosos de lo que hemos hecho. Cuando llegamos esos equipos estaban muertos. A mí me gustaría que se dijera que el filial puede jugar fase de ascenso y que el Femenino estaba en tierra de nadie. Hicimos un esfuerzo importante y se ha caído. El juvenil ha tenido diez bajas. No tenían ni un contrato profesional y ahora los tienen. No quería venir a jugar nadie y ahora se pegan por venir", defendió.

Además, aseguró que "en el resto de categorías, los padres están orgullosos de sus niños vengan a jugar aquí". "Vestimos con toda la ropa a todos los equipos y no se cobra ni un solo euro a los padres. Pocos equipos pueden presumir de eso, porque cuesta mucho dinero. Son casi 500 personas y estamos orgullosos de eso. Puedo decir que el fracaso es en el primer equipo, pero en cantera se ha hecho mucho y estamos tranquilos y contentos con lo que hemos hecho", reiteró.