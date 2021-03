El Córdoba CF asume el fracaso y dará continuidad a Pablo Alfaro como técnico

El Córdoba CF asume el fracaso deportivo de su temporada y dará continuidad a Pablo Alfaro como entrenador del primer equipo. A pesar del debate interno que ha habido en la entidad desde la derrota ante el Betis Deportivo, con Juanito como una opción sólida para relevar al técnico aragonés, la decisión final del club es la apuesta por la continuidad para tratar de salvar la temporada, asumiendo que se ha fracasado pero que si no se entra en la Primera RFEF será aún peor.

"Son días difíciles para todos, el no lograr los objetivos es duro y triste, pero no por ello vamos a bajar los brazos y rendirnos. El fútbol te permite redimirte temporada a temporada y conseguir el objetivo de volver al fútbol profesional. Como es nuestra obligación, y después de un análisis, a pesar de poner todos los medios, la temporada del primer equipo ya es un fracaso", ha asegurado Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad ante los medios de comunicación.

"No poder en el mes de marzo ni siquiera disputar la liguilla para conseguir el ascenso a Segunda es rotundamente un fracaso. El principal responsable de ello soy yo, por ello pido disculpas a la afición de Córdoba, que ha creído en nosotros desde el primer momento, haciendo el esfuerzo de renovar sus abonos, sin saber si podría entrar a ver el fútbol. En segundo lugar, a la propiedad, que no ha escatimado en esfuerzos económicos. A nuestros trabajadores y a nuestros sponsors, que han apostado por nosotros", recordó el CEO blanquiverde.

González Calvo ha aseverado que Pablo Alfaro seguirá siendo el entrenador del primer equipo. "No hay que ratificar a nadie, lo dije hace semanas, creemos en Pablo Alfaro y lo tiene que llevar hasta el final. El miércoles estará entrenando con nosotros". Pese a ello, el consejero delegado no ha ocultado que la opción de que Juanito se sentara en el banquillo ha estado sobre la mesa en las últimas horas. "La idea de que sea Juanito, siempre hay que estudiar todo, pero si ponemos a Juanito al frente del equipo, también estaríamos yendo en contra de lo que hemos trabajado en estos meses. Sería coger una curva cerrada y nos podríamos salir del camino. Los proyectos se hacen a largo plazo, pero haciendo las cosas bien y de forma ordenada, a futuro tendrás éxito", ha comentado al respecto.

González Calvo ha explicado también que la dirección deportiva al completo puso su cargo a disposición del club tras el empate frente al Real Murcia, que complicó sobremanera las opciones de meterse entre los tres primeros. "No estamos ni en el medio del proyecto, estamos empezando y aceptaremos lo que venga. Somos la propiedad y el proyecto marcado desde el principio vuelve algo para atrás, pero habrá que sacar adelante lo que nos encontremos. Vamos a intentar poner este club dónde merece cuanto antes, pero que nadie dude de que no nos vamos a ir a ningún sitio", ha comentado.

Cuestionado sobre en qué se basa la confianza en la dirección deportiva, el consejero ha salido en defensa de los profesionales que trabajan en la entidad. "En su trabajo diario y en el compromiso que tienen con este club, y en los fieles que son. Lo único que puedo valorar ahora, además de su trabajo, es esa fidelidad. En el día a día se sienten orgullosos de venir al club a trabajar y esas son las personas que nos llevarán a poner al club dónde merece", ha defendido.

No rotundo a los rumores de posible venta

Javier González Calvo, además, ha querido dejar muy claro que Infinity no está pensando en vender el club y que su proyecto no ha hecho más que empezar, después de algunas informaciones que situaban al empresario Félix Sancho como posible comprador. "Publicar que voy a vender el Córdoba se pasa de la raya. Hemos dicho que somos profesionales y nos contratan por nuestra experiencia en el deporte. Dejen de meter miedo, ya lo intentaron con nuestra entrada en el club, y no lo consiguieron. Este club no está en venta, hay que ser responsables de lo que se habla y se escribe. Estamos orgullosos de estar aquí y de defender los colores del Córdoba CF", ha asegurado.