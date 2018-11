La reacción no siempre es inmediata

Curro Torres se estrenó con derrota en el banquillo de un Córdoba que sumó en Lugo (2-1) su tercer tropiezo consecutivo, para seguir estancado en la penúltima posición de LaLiga 1|2|3. Una situación nada extraña en el conjunto blanquiverde desde su último ascenso a la categoría de plata, pues sólo Pablo Villa y José Luis Oltra debutaron con una victoria. Pero, ¿qué han hecho el resto de técnicos que han cogido equipos en Segunda ya avanzado el presente campeonato? De los otros siete relevos, tres consiguieron cambiar la dinámica a las primeras de cambio, aunque eso no siempre haya conseguido una variación sustancial en la marcha de la temporada.

El Córdoba fue el último en perder los nervios y quemar la bala de la destitución del entrenador. La derrota de la pasada semana ante el Cádiz (1-3) terminó con la paciencia de Jesús León y confirmó la salida de José Ramón Sandoval, que ya venía cuestionado tiempo atrás. Ni que decir tiene que un único partido es tiempo insuficiente para valorar si su sustituto es el idóneo o no para variar el cariz que está tomando el curso, muy parecido al anterior que ya necesitó de un milagro no apto para cardíacos.

Pero a pesar de las modificaciones tácticas y de estilo, aún livianas, que el nuevo CCF pudo mostrar en el Anxo Carro, no hubo reflejo en lo importante: el marcador. La derrota ante los gallegos, unida a los triunfos de otros dos rivales directos (Tenerife y Extremadura), ha abierto una brecha de cuatro puntos respecto a la permanencia. Una situación desconocida hasta la fecha en el presente ejercicio y que da tintes de finalísima al partido del sábado ante el Elche (El Arcángel, 16:00), básicamente porque los ilicitanos cierran la zona roja con la misma puntuación que el primero fuera de peligro.

En la última década, sólo Pablo Villa y José Luis Oltra vivieron un estreno victorioso en el Córdoba

¿Hay que alarmarse porque el relevo no haya dado un fruto inmediato? No del todo. Sobre todo porque difícilmente un cambio en el banquillo consigue cambiar ipso facto una tendencia negativa. Baste con echar un vistazo a lo que ha ocurrido en el resto de equipos que han virado sus proyectos una vez iniciado este campeonato, aunque hay casos como el blanquiverde en el que no ha habido tiempo material para valorar la decisión más allá de los primeros marcadores.

Sólo tres celebraron victoria en su debut

Dejando a un lado a Curro Torres, de los otros siete técnicos que se han subido a un equipo ya en marcha, tres comenzaron su andadura con triunfo. El primero fue Enrique Martín en el Nástic (2-1 al Oviedo, en la jornada 11), si bien desde entonces los de Tarragona sólo han sumado un punto de 12, lo que los mantiene en el farolillo rojo. Eso sí, si José Antonio Gordillo los dejó con un déficit de tres, ahora su desventaja ya se ha elevado a los cinco.

También arrancó con triunfo Antonio Rodríguez, Rodri, en el Extremadura, siendo el relevo que más éxito ha tenido hasta el momento. Porque tras ganar 1-4 en Reus, el pasado fin de semana los extremeños superaron en el Francisco de la Hera al Málaga (1-0) para firmar un pleno al seis que los ha sacado de los puestos peligrosos de la clasificación... aunque sea sólo por su mejor coeficiente de goles con el Elche y el Zaragoza. Pero eso no es poco, dado que Juan Sabas los había dejado penúltimos, a cuatro de la zona tranquila.

Por último, en esta fecha 15 debutó también con triunfo José Alberto López al frente del Sporting, que se impuso al Granada (1-2) con un gol en el último minuto. Esa primera alegría ya ha servido para quebrar una racha de seis partidos sin conocer la victoria de los gijoneses, y situarlos un punto más lejos de la quema y uno más cerca de un play off que aún ven a seis puntos.

Una ligera mejoría

Del resto de clubes, sólo el Tenerife ha conseguido mejorar su situación tras la apuesta por José Luis Oltra en lugar de Joseba Etxeberria, que llegó tras la jornada 5, siendo la más temprana de LaLiga 1|2|3 este curso. El ex blanquiverde arrancó su segunda etapa en la isla con un empate en El Arcángel (1-1), sumando a continuación otras tres igualadas y otras victorias (por dos derrotas) para tener ahora una ventaja de un punto con los puestos de descenso en los que vivía el equipo a su llegada.

Prácticamente igual sigue la trayectoria del Lugo, el último verdugo del cuadro cordobesista en el que fue primer triunfo bajo la dirección de Alberto Monteagudo, que acumulaba un empate y dos derrotas en sus tres duelos iniciales. Esta serie de resultados mantiene a los gallegos en la mitad baja de la tabla, con un estrecho margen de únicamente un punto con el pozo.

Un relevo a peor

Mucho peor le están yendo las cosas a otro entrenador con pasado en el CCF como es Lucas Alcaraz. El granadino no ha conseguido todavía enderezar el rumbo del Zaragoza, a pesar se llevar ya cinco jornadas. Su balance de un único triunfo, un empate y tres derrotas (la primera, por 2-0 en Elche el día de su estreno) ha hecho que los maños pasen de tener dos puntos de colchón respecto a los cuatro últimos a vivir igualado con el que marca la zona de descenso, sólo fuera por los goles.

Por último, con los mismos condicionantes que tiene el Córdoba con Curro Torres hay que señalar la vuelta al banquillo de Las Palmas de Paco Herrera, si bien su puesta en escena terminó con una goleada en el Ramón de Carranza (4-1) que puede hacer más daño por la forma que por el fondo. De partida, el conjunto amarillo, el único que ha virado su proyecto estando arriba en la tabla, ha perdido su plaza en zona de play off, del que ahora le separan dos puntos, mientras que están ya a ocho del ascenso directo (su principal objetivo este curso) y a 11 del líder.