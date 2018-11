El agente de Sergi Guardiola descarta su regreso a Segunda

Sergi Guardiola no vestirá la camiseta blanquiverde en la segunda parte de la presente temporada. Ni la blanquiverde, ni la de otro equipo de la Segunda División del fútbol español. Así lo ha asegurado su agencia de representación, JV Sports, la empresa de Joaquín Vigueras, para salir al paso de los rumores que colocaban al punta jumillano como foco del interés de varios equipos de la categoría de plata de cara al inminente mercado invernal de fichajes.

La falta de minutos de Guardiola en el Getafe, donde Bordalás le ha relegado a la figura de cuarto delantero tras Ángel Rodríguez, Jaima Mata y Jorge Molina, ha disparado en los últimos días toda clase de rumores en torno a una salida del delantero de la disciplina azulona. Y lo cierto es que esa opción es más que factible, pero nunca a un equipo de la categoría de plata, tal y como refleja el contrato que el Córdoba y el jugador plasmaron en el pasado mes de marzo, en lo que fue una renovación que también sentó las bases del salto del jugador a Primera.

El último rumor en torno a la figura del delantero lo situaba en el Real Oviedo, algo que ha provocado la intermediación de Vigueras, quien a través de las redes sociales ha apelado a "no desinformar y no decir noticias sin saber", pues "Sergi Guardiola no va a jugar en Segunda División".

Por favor no desinformar y no decir noticias sin saber, Sergi Guardiola no va a jugar en segunda división. Información 100% fiable de la agencia que lo representa. — JV Sports (@jv_sports) 25 de noviembre de 2018

De esta forma, Vigueras cerró también la puerta al deseado, aunque de todo punto improbable, regreso del delantero al Córdoba, en el que explotó el curso pasado anotando 22 goles en el campeonato liguero y dos en la Copa del Rey. Y es que el Córdoba sigue siendo el dueño de los derechos económicos del futbolista, que sin embargo tiene garantizado por contrato el seguir en la élite siempre que algún equipo de la máxima categoría muestre interés en sus servicios.

Y aunque el ariete murciano apenas ha contado con minutos en este primer tramo de la temporada, parece evidente que no tendrá demasiados problemas en encontrar un nuevo destino en la Liga Santander cuando se abra el mercado invernal, pues su continuidad en el Getafe si parece algo más complicada, salvo cambio radical en su situación deportiva.

Y es que hasta el momento Sergi Guardiola solo ha jugado 27 minutos repartidos en tres partidos de liga, además de los 69 que disputó en El Arcángel, en el duelo de Copa del Rey que enfrentó a los azulones con el Córdoba. Un bagaje muy escaso que le coloca en la rampa de salida de su actual equipo pero, lamentablemente para los intereses del conjunto cordobesista, muy lejos de volver a vestir de blanquiverde.