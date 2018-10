Con Guardiola sobre la mesa

Aunque desde el pasado mes de junio está en nómina del Getafe a préstamo, Sergi Guardiola sigue muy presente en el Córdoba, y no sólo por el contrato que une a las partes hasta junio de 2022. El delantero continúa teniendo hoy la llave para desbloquear el problema con el límite salarial que ha martirizado a la entidad blanquiverde desde el verano y amenaza con hacerlo también en el mercado invernal del próximo enero. Y ante esa situación, y aprovechando los caprichos del destino, los rectores blanquiverdes están dispuestos a exprimir al máximo los dos partidos que el equipo jugará ante el conjunto azulón correspondientes a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, empezando por el de mañana (El Arcángel, 20:30). Sobre la mesa, ya sea en la comida de directivas prevista -no confirmada-, en el palco de autoridades o, en última instancia, en la ronda de contactos previos y posteriores entre dirigentes, estará sí o sí el nombre del ariete jumillano, que así será protagonista no sólo por su esperada presencia en el verde.

El Córdoba quiere retomar una negociación que en verano quedó con alguna que otra arista para abrir una nueva vía que le sea más productiva. El acuerdo de cesión sellado en junio ya ha sido en más de una ocasión tildado por el propio presidente, Jesús León, como "la peor (operación) que se podía hacer", pues prácticamente sólo ha liberado al CCF de la ficha de Sergi Guardiola. Porque dejando a un lado los diez millones en los que quedó fijada la compra a final de curso, de la bolsa de cesiones desde el Getafe no hubo noticias durante la pretemporada -el interés desde El Arcángel por los atacantes Chuli o Hugo Duro no fue tenido en cuenta-, lo que empujó a la entidad cordobesista a amenazar con denunciar el caso ante LaLiga, sin que finalmente ese paso se haya concretado.

Y en principio no se dará hasta ver qué ocurre en los próximos días, cuando se retomen los contactos. El Córdoba ya ha trazado un plan que pasa por tres escenarios distintos, pero de idéntica dificultad: concretar en enero la venta del ariete al Getafe, algo que no parece factible dado su nulo protagonismo en su debut en Primera; liquidar el préstamo al equipo azulón para traspasar al jugador a un tercer club, que podría ser también de la máxima categoría, u obtener el préstamo para la segunda vuelta del último pichichi.

La idea que manejan desde El Arcángel es aprovechar la visita del máximo mandatario getafense, Ángel Torres, si al final decide acudir al palco, para plantearle esas alternativas, y ver si hay alguna solución que acabe beneficiando a todas las partes. Cierto es que todavía hoy es el Getafe el que menos tiene que perder, pues el coste de la operación le es perfectamente asumible, y además tiene en nómina un delantero de nivel por si surgieran contratiempos con Ángel Rodríguez, Jorge Molina o Jaime Mata, los tres que cuentan para Pepe Bordalás.

Las otras dos partes sí se juegan bastante más. De un lado, Sergi Guardiola sólo ha participado en dos partidos y un total de 27 minutos en los primeros dos meses de competición. Ni que decir tiene que su llegada a la élite no está siguiendo el mejor guion, por lo que una salida para retomar el hábito del gol no sería un mal camino de cara al futuro. Su apuesta por el Getafe, cuando tenía sobre la mesa alguna opción desde el extranjero (Inglaterra) o incluso había interés del Eibar, ha quedado claro que no fue la mejor.

Eso no quiere decir que volvería a un Córdoba que entre sus planes sólo contempla esa vía en última instancia, entre otras cosas por el salario que el jugador pasó a tener tras su renovación en marzo es imposible de asumir en la categoría de plata. Es por eso que la intención del club pasa por hacer todo lo posible para obtener liquidez mediante un traspaso y de esta forma poder solventar la situación para afrontar el mercado de invierno con más garantías que la pasada ventana estival. Lo único claro es que Guardiola sigue muy presente en este CCF.