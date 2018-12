"Todavía nos puede la responsabilidad"

No tuvo un buen estreno Curro Torres en el banquillo de El Arcángel, en un choque gris de su equipo en el que al menos logró salvar un punto al final. El técnico blanquiverde reconoció que su equipo mostró que "nos puede todavía un poco la responsabilidad que los chicos tienen cuando salen a jugar" y lamentó que "nos tienen que dar un primer golpe para poder activarnos". "En la segunda parte hemos empezado a hacer muchas más cosas. Una cosa muy buena, y me siento orgulloso del equipo, es que nunca deja de trabajar buscando el objetivo", valoró el preparador cordobesista, aunque no pudo esconder que "tenemos todavía cosas que mejorar, sobre todo en la primera parte y aquí en casa tenemos que tener más tranquilidad, buscar siempre buenas pautas para no estar atenazados".

Curro Torres tuvo que reconocer que el Elche estuvo más cómodo que su equipo durante la mayor parte del encuentro. "No es que se elijan mal las opciones, es que esa responsabilidad hace que los movimientos que tenemos que hacer cuesten más realizarlos y entonces las opciones son menores", intentó explicar el técnico en referencia a la mala primera parte de los suyos. "En la segunda parte ya hemos encontrado mejores opciones, sobre todo por dentro", puntualizó, antes de encomendarse al trabajo: "Trabajaremos, sobre todo a nivel mental, porque el equipo tiene que encontrar esa estabilidad, esa tranquilidad para crecer con balón y seguro que a partir de ahí creceremos en todos los sentidos".

Y es que, según reiteró el técnico, "en la primera parte nos ha costado meternos dentro del partido y en la segunda parte nos hemos quitado esa responsabilidad y hemos apretado, a veces más con corazón que con cabeza, pero bueno, al final hemos conseguido un pequeño premio, que nos hace sumar un punto y a partir de ahí hay que seguir trabajando, no nos queda otra".

Aún le queda para ganar

Eso sí, para sumar tres puntos, Torres sabe que su equipo necesita "hacer 90 minutos buenos y no esperar a recibir y no tener que esperar al descanso para que luego salgan los futbolistas y empiezan a entender lo que realmente se necesita. Creo que es mucho más pensando en esa ansiedad que puedan tener los jugadores a la hora de desarrollar todo lo bueno que puedan tener dentro, pero eso es un trabajo, mío también, el tratar de buscar la tranquilidad".