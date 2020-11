Contento por el punto sumado por los suyos, en un choque ante otro candidato al ascenso, el técnico del Córdoba CF, Juan Sabas alabó el trabajo de su equipo y lamentó la falta de acierto que podría haber decantado la contienda y dejar los puntos en El Arcángel. "A toro pasado, un punto es bueno, lo damos por válido. Hemos planteado el partido para ganar, pero contra un equipo como el UCAM Murcia, que tiene los mismos objetivos y es sólido defensivamente, estaba claro que iba a ser un partido igualado. Creo que en líneas generales hemos sido mejores y hemos tenido un par de ocasiones claras. Me voy satisfecho sobre todo por la solidez defensiva que muestra el equipo y el empaque en el medio del campo. Arriba tenemos chispa y variantes para cambiar el dibujo, el equipo no se resiente y eso hay que aprovecharlo", expuso el técnico en su valoración del encuentro.

El técnico reconoció que el esquema inicial del UCAM Murcia trastocó el inicio, aunque era algo que podían esperar. "A Salmerón le gusta mucho jugar con tres centrales, aunque no venían jugando así. Contábamos con ello porque tenían una baja ahí y estaba esa posibilidad. Nos ha costado en la salida con su central izquierdo, que tiene buena salida, pero hemos corregido bien y luego con el cambio de dibujo ya era otra historia", indicó el técnico blanquiverde.

A pesar de no poder sumar el triunfo por primera vez en la temporada, Sabas aseguró que "al equipo no se le puede achacar nada", porque "transmite una seguridad increíble y se entrega al máximo, aunque algunos días estaremos más acertados, pero hay que salir contento del partido".

Y es que el madrileño valoró que el choque podría pasar perfectamente por ser el de una eliminatoria de ascenso. "Cuando te encuentras con equipos que tienen grandes jugadores, se asemeja mucho a lo que puede ser un play off. Hemos intentado no encajar y hacerles daño. En líneas generales hemos sido superiores, pero tampoco hemos hecho grandes cosas", reconoció Sabas.

El técnico se detuvo en algunos nombres propios, como el de Djak Traoré, que tuvo sus primeros minutos de blanquiverde. "Djak esta semana en los simulacros de partido estaba fenomenal y podía jugar. Creo que le ha faltado ritmo y le ha costado un poco, pero nos va a dar muchísimo", valoró el técnico, que también se refirió a Alberto del Moral como "un futbolista de futuro, que demuestra una veteranía y un saber estar impresionante".

Esa línea de elogio la trasladó el preparador blanquiverde a todo su equipo, después de tres semanas en buena línea. "Creo que estamos construyendo un gran Córdoba. La portería a cero te da una confianza increíble. Así se sube, con la portería a cero y las variantes que tenemos arriba, aunque falta el acierto de los delanteros, pero el otro día estuvimos acertados", reflexionó el entrenador.

Al técnico del Córdoba se le cuestionó también por Alberto Salido, que no ha sumado minutos en los tres partidos jugados este año por el equipo. "Alberto, he hablado esta semana con él, porque quería saber sus impresiones de estas primeras semanas. No le conocemos, a diferencia de Alain que viene con una trayectoria. Es un chico joven, introvertido y le está costando, pero tenemos esperanzas en él. Yo cuento con todos, al final hoy se ha quedado fuera Darren, intentaremos darle cariño a todos y que no se vengan abajo porque pueden ser importantes. Alberto es un goleador, pero ha llegado más tarde y le está costando, pero yo no doy la espalda a nadie", explicó sobre el joven ariete.

Por último, también tuvo palabras Sabas para la situación tan extraña que se vive con la afición, que solo puede acudir al estadio en un número de 400 por encuentro. "Miro al estadio y me da mucha pena, porque lo bonito del fútbol es que este campo estuviera lleno y la gente disfrute con su equipo, que vibren y se emocionen. Nosotros salimos perdiendo con eso. El UCAM, por ejemplo, no creo que vayan muchos espectadores un domingo normal y corriente. Nosotros si damos buenas sensaciones puede meter mucha gente, pero hay que ser realistas. Cada día esto va a más. Yo tengo la esperanza de que aunque se cierren los estadios no se pare la competición, porque nos matarían ya. A nosotros no nos viene bien un parón, el equipo está fuerte y con moral, con confianza en lo que hace", reflexionó Sabas.