Tino Saqués, presidente del Lugo, niega que tenga interés en pujar por el Córdoba CF

El presidente del Lugo, Tino Saqués, ha negado este viernes que tenga interés en hacerse con el Córdoba CF. El nombre del máximo accionista del club gallego ha sido vinculado dentro de algunas de las operaciones que se manejan por hacerse con el control de la sociedad, alejadas de la opción de la Unidad Productiva para la que sólo está la propuesta de Infinity.

El dirigente aseguró, en declaraciones a Efe, que "del Córdoba no hay absolutamente nada". "Las informaciones que están saliendo no se corresponden con la realidad. Ni he presentado oferta por el Córdoba ni voy a presentarla y desconozco el interés que puedan tener algunos en sacar o utilizar mi nombre", comentó.

Saqués afirmó que se debe al Lugo y recordó que el equipo está inmerso "en un momento importante de la temporada, con un partido, el del domingo", en referencia al derbi gallego con el Deportivo, en el que "los dos" clubes se juegan "mucho". "Algunos medios están empecinados en desviar la atención con estas historias, no sé si buscando desestabilizar al equipo o con qué finalidad", dijo.

Insistió en que "no hay nada con el Córdoba", al que desea "lo mejor en la situación en la que está". De esta manera, su última relación con el club blanquiverde es la del pasado verano, cuando se hizo con los derechos de Sebas Moyano, en principio para incorporarlo el próximo verano, por una cantidad de 250.000 euros que sirvió a la compañía presidida entonces por Jesús León para formalizar su inscripción federativa.

Desmiente la venta del Lugo

Saqués aprovechó para decir que tampoco "hay nada sobre la venta del CD Lugo". "Como dije en su momento y vuelvo a repetir para dejarlo claro: no existe ningún fondo mexicano", declaró en referencia a los últimos rumores sobre una propuesta de un grupo tricolor para hacerse con la entidad.

Sí reconoció haber recibido ofertas por el Lugo que "no fueron valoradas" por él porque, en su opinión, "no es el momento" de desprenderse de su paquete accionarial (controla alrededor del 58 % del capital del club). "¿En un futuro? Pues ya se verá. Pero lo que quiero dejar claro es que en estos momentos la venta del Club Deportivo Lugo no está sobre la mesa", sentenció.

Saqués lamentó el "acoso permanente" al que le están sometiendo al relacionarle con esas operaciones de compraventa de clubes. "Desconozco el objetivo que tienen. Estamos en un momento en el que hay muchos movimientos en el fútbol español y supongo que, intoxicando con mensajes, lo que pretenden es generar desconcierto y confusión", advirtió.