Rafa Navarro: "El que no crea, no se pondrá más la camiseta del Córdoba"

Si tras el partido ante el Extremadura sus palabras crearon suspicacias, Rafa Navarro ha dejado muy claro su mensaje tras una nueva derrota en El Arcángel. El técnico cordobés ha lamentado los errores que de nuevo han costado el partido. "El 1-2 y también el 1-1", se ha quejado Navarro, que tiene claro que "son errores que en el mundo profesional no se pueden tener. Para nada el Sporting ha sido mejor que el Córdoba pero los errores nos están condenando. El otro día fueron dos en Almendralejo, hoy otros dos...".

El técnico blanquiverde ha reconocido que "es un poco frustrante", pese a que cree que "el peso del partido lo ha llevado el Córdoba. Creo que los jugadores lo estaban haciendo bien pero si no estás en tensión en el balón parado, eso nos condena". "Está claro que el equipo ha mostrado una buena cara pero hay que defender las jugadas a balón parado y eso no lo estamos haciendo", ha señalado.

El preparador blanquiverde no ha escondido que "después de un partido todos estamos muy fastidiados, pero mañana toca levantarse y la vida es así, en el fútbol y en la vida muchas veces la gente se cae y hay que ponerse de pie", por lo que ha asegurado que irán a Cádiz "con los máximos ánimos, porque los números dicen que es muy difícil pero mientras haya posibilidades, vamos a pelear".

Precisamente a eso, a los números, es a lo que quiere aferrarse Navarro, que tiene claro que "ahora mismo nos dicen que todavía tenemos posibilidades y yo sí tengo claro que el que no crea en esto no se pondrá más la camiseta del Córdoba", porque "a mí esto me duele y a los jugadores les tiene que doler". El cordobés insistió en que "hasta que los números no digan que estamos en Segunda B vamos a pelear y el que quiera jugar, tiene que demostrar que esto le duele".

Convencido de que los suyos creen

Había que preguntarle entonces al técnico si ha visto bajada de brazos en sus jugadores, a lo que ha respondido que "el grupo entrena fenomenal pero es una pregunta que se puede hacer. Quizás alguno ya lo ve imposible y yo prefiero que levanten la mano y se bajen del tren. Yo estoy convencido de que siguen creyendo y en Cádiz intentaremos dar la mejor versión de nuestro juego, además de no cometer los errores que en el fútbol profesional no se pueden tener".

Sobre las protestas de la hinchada del principio del partido, Navarro ha asegurado que "la afición es soberana y está claro que tienen el derecho de expresar lo que sienten", aunque cree que "es cierto que igual eso no ayuda durante un partido pero el jugador es profesional y debe estar preparado para aislarse de todo lo que pase en la grada".