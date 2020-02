La salida de Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar del Córdoba CF es cuestión de tiempo. El club blanquiverde y los actuales integrantes de la dirección deportiva trabajan desde hace días en un acuerdo que ponga el punto y final a la etapa de ambos en el club. Una etapa que arrancaron el pasado verano y que, tras el cambio en la estructura y la propiedad del club, finalizará mucho antes de lo esperado. La desvinculación de ambos técnicos se fragua desde hace días, pues con el cierre del mercado de fichajes invernal tanto Serrano como De Cózar consideran finalizado su trabajo más urgente y llegado el momento de aclarar su situación con los nuevos rectores.

Tan solo los trámites que ahora deben seguir en el club para tomar las decisiones, siempre monitorizadas por los responsables de Infinity desde Baréin, hacen que la salida de ambos técnicos cobre oficialidad. Pero ni siquiera desde el propio club, Javier González Calvo, el consejero delegado, esconde ya que el desenlace final a la historia será el de separar caminos.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, González Calvo alabó el "trabajo que ha hecho la dirección deportiva, Alfonso y Jorge que ya estaban, más los que se han incorporado" durante el mercado invernal y vino a reconocer que tras esas gestiones, las reuniones han ido ya en el sentido de buscar una salida pactada.

"Hemos venido hablando con él para la posible salida del club. Para mí es una pieza esencial en el club, pero luego las personas cuadran o no dentro de las estructuras. A mí me gustaría que se quedara y lo he hablado con él, pero estamos hablando en otro sentido", reconoció el consejero delegado de la entidad, que se mostró agradecido porque "siempre es fácil hablar con personas con las que te llevas bien" y "si al final consideramos las dos partes que lo mejor es su salida, pues estupendo, que los dos estemos contentos y él se marche tranquilo". Con todo, Javier González remarcó que "si decidiera quedarse en el club, tendría todo mi apoyo para llevar a cabo su trabajo".

En cuanto a los motivos que han llevado a Serrano a tomar la decisión de marcharse, a su juicio, expuso que "son cosas suyas personales y profesionales". "Aquí se ha creado una estructura de club y entendíamos que había que apostar por gente que hubiera dirigido canteras. Por eso elegimos a Miguel Valenzuela, por el prestigio que tenía y el trabajo que había hecho", añadió al respecto, para reconocer que "el equipo que había ya era muy bueno pero el trabajo tenía que hacerse en esta estructura que estábamos creando. Creo que Alfonso en esa manera de ver el fútbol que tiene, que respeto totalmente, considera que esta estructura no era necesaria en estos momentos y cree que es mejor llegar a un acuerdo".

Del mismo modo que la salida de Serrano está próxima, la de su segundo de a bordo, Jorge Rodríguez de Cózar, parece también encaminada. "Ellos entendían que están dentro del mismo grupo y estamos tratando de llegar a un acuerdo con él", apuntó sobre el secretario técnico González Calvo.

La última palabra, desde Baréin

Es por eso que la salida de ambos técnicos parece cuestión de tiempo. Un trámite que sigue pendiente del visto bueno desde Baréin. "Como sabéis, dependemos de los dueños del club que son los que tienen la última palabra. Alfonso y yo hemos trabajado en un posible acuerdo y son los responsables los que tienen que dar el visto bueno", apuntó el consejero delegado blanquiverde, que puntualizó que la gestión está fiscalizada por los dueños al detalle, lo que en asuntos de este tipo genera ciertos retrasos, que pueden resultar hasta incómodos, de ahí que reconociera que espera que el acuerdo "sea pronto, por el bien de todos".

Una vez que la evidencia tome visos de realidad, el Córdoba CF tendrá que recomponer su equipo técnico de trabajo, bajo la batuta de Miguel Valenzuela y Juanito, aunque se espera la llegada de nuevos técnicos. Así lo reconoció González Calvo, que aseguró que aún "no pensamos recambios, porque todavía no me he hecho a la idea de que se pueda marchar [por Alfonso Serrano], si bien indicó que "hay una estructura ya creada y llegarán técnicos a medida que se vayan cumpliendo objetivos".