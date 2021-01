El técnico del Córdoba CF, Pablo Alfaro, se mostró muy orgulloso de su equipo tras el partido ante la Real Sociedad, pese a la derrota y la eliminación de la competición copera. "Estamos muy orgullosos de la Copa del Rey que hemos hecho", aseguró el técnico aragonés, que alabó el refuerzo moral que para la plantilla ha supuesto el hecho de competir ante tres equipos de superior categoría y haber cedido solo ante un rival tan potente como el conjunto vasco.

"Toca felicitar a la Real Sociedad que ha sido justo vencedor de la eliminatoria y desearle un trayecto largo y fructífero en esta competición", añadió Alfaro. "Sabíamos de la dificultad que teníamos enfrente. Jugar ante un equipazo como la Real Sociedad es para tener presente que la dificultad era máxima. Además, han venido a dignificar la competición. No han dado ninguna facilidad. Han presionado alto, nos han minimizado nuestras virtudes y han querido solventar la eliminatoria pronto, pero eso les ha costado más", destacó el preparador blanquiverde.

En su análisis del partido, Alfaro vio un duelo parejo en el primer acto: "En los primeros minutos han sido superiores pero luego nos hemos igualado. Hemos sido capaces de tener más continuidad y nos hemos ido al descanso con 0-0 y el partido abierto". Después, el duelo se desequilibró con los goles de Willian José. "En la segunda parte, la dificultad crece y cada cambio de ellos mejora el equipo. Cuando llega el primer gol sabes que sigues vivo, y lo hemos intentando, con nuestras armas y virtudes, sabiendo que somos un proyecto importante de Segunda B, pero que estábamos jugando contra un transatlántico", indicó el entrenador del Córdoba.

Para tratar de compensar el aspecto físico, el técnico introdujo hasta cinco cambios en su equipo titular. "Hemos variado un poco el equipo. Ha habido cuatro o cinco futbolistas que no estuvieron de inicio en Lorca porque necesitábamos ese vigor físico para enfrentarnos a un rival muy potente. Y los chicos han estado bien, me voy muy contento de cómo los he visto competir ante un equipo superior a nosotros. Somos dos clubes con proyectos diferentes, con diferencias evidentes, y todo lo que estaba en nuestra mano lo hemos puesto", apuntó.

Pese a ello, Alfaro reiteró que se marchaban "orgullosos" con la Copa del Rey realizada, además de con el "esfuerzo y compromiso de los futbolistas". "No hemos estado brillantes pero salgo orgulloso de ellos. A seguir, le damos la mano al rival y seguiremos nuestros objetivos", apostilló el técnico.

Una vez fuera de la Copa del Rey y ya con la mente puesta al cien por cien en la liga, Alfaro valoró de manera muy positiva el efecto en los jugadores de estos tres partidos coperos. "Nos tiene que dejar secuelas en positivo. Hablando con el médico, que es lo primero que he hecho, hemos podido repartir los minutos y no ha habido molestias, no hemos tenido bajas para el domingo, así que salimos sabiendo que vamos a tener menos descanso pero que volvemos a El Arcángel y a nivel psicológico salimos mejor. No sería inteligente si salimos mal de perder contra la Real Sociedad", valoró el preparador cordobesista.

Eso sí, Alfaro se quedó con la espina del frío ambiente en El Arcángel por las restricciones de acceso debido al coronavirus: "La única pena es que habríamos vivido tres fiestas muy bonitas de fútbol si el público hubiera podido estar con nosotros y las hemos vivido solo a medias por la situación que tenemos".

Como aspectos positivos destacó también que ha podido repartir minutos en jugadores que venían participando menos y que han dado un paso al frente. "Nos ha dado opción de ver prácticamente a todos los chicos y además nos hemos enfrentado a rivales todos de superior categoría. Nos ha hecho crecer como grupo, nos ha hecho creer en lo que hacemos y esto nos tiene que reforzar seguro", insistió el maño.