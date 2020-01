Jugó en Tercera, Segunda y Primera, durante 15 temporadas, en las que acumuló 319 encuentros oficiales defendiendo los colores del Córdoba CF. Los números, fríos siempre, encuentran esta vez calidez en la cercanía que siempre mostró con los suyos José Luis Navarro del Valle, gran leyenda del cordobesismo que este lunes falleció víctima de una larga enfermedad y tras no poder superar una operación quirúrgica. No habrá nadie nunca como él.

Nacido en Aranjuez hace casi 84 años, este mito de la blanquiverde se fue de madrugada. Ya antes había aprovechado cada una de sus últimas apariciones, la más reciente en el almuerzo del CCF el pasado diciembre, para despedirse de sus amigos, que este martes podrán rendirle el último tributo en El Arcángel, a las 11:00, poco antes de un sepelio que tendrá lugar en la iglesia de Capuchinos.

La marcha, en silencio, del Papi, como le conocían sus compañeros del colectivo de veteranos de la entidad cordobesista, ha provocado que la semana arranque con tristeza en el Córdoba. El domingo, toda la afición podrá recordarle con honor durante el partido ante el Villarrubia (El Arcángel, 17:00), pero desde ya sus amigos más cercanos han querido dedicar unas palabras al capitán, con mayúsculas, de la institución blanquiverde.

Diego Moreno: "Se nos ha ido un amigo"

Uno de los más próximos a Navarro ha sido siempre Diego Moreno, que admite que es "un día triste porque se nos ha ido un amigo". A modo de anécdota, que muestra la calidad humana que mostró siempre el mítico zaguero, recuerda que a su llegada del Sanluqueño "se pesó al lado mía y le dije: "ahora cuando usted termine me peso yo". Su respuesta fue rotunda: "chico, cómo me hablas de usted si somos compañeros". Eso habla claramente del tipo de persona que era. He tenido mucha suerte con todas las personas mayores con las que he coincidido en el Córdoba, pero él iba siempre por derecho y le faltaba la capa y el sombrero para ser un auténtico cordobés". "Daría gloria copiar su trayectoria porque fue un profesional como la copa de un pino", ha insistido Moreno.

Manolo Garrido: "Era el más histórico"

"Significaba mucho para nosotros. Era el más histórico y el más importante en la historia del club, ha jugado en las tres categorías y ha logrado varios ascensos de los más importante. En cuanto a lo personal se le quería mucho, como a Juanín, que coincidieron y eran íntimos amigos". Son las palabras de Manolo Garrido, presidente de la Asociación de Futbolistas Veteranos del Córdoba, que no oculta que Navarro "es -en presente, porque su leyenda seguirá latente- una referencia para el cordobesismo". De ahí que ya recibiera un asiento vitalicio en el palco de autoridades, durante la etapa de Jesús León al frente del club, y su nombre estuviera, junto al de Nerva, "porque son jugadores que han dejado huella", en la lista para el nombramiento de las puertas del estadio, una idea que quedó en nada... de momento.

Cruz Carrascosa: "Es un día amargo"

Manuel Cruz Carrascosa ha admitido que "estamos de luto los veteranos; es un día amargo porque también se despidió de nosotros y prácticamente nos dijo adiós en una comida anterior a la del club, donde ya nos dio a conocer su enfermedad". "Personalmente, para mí, era una institución, era nuestro último mohicano, porque ya no quedan jugadores como él, que tanto nos dio", ha insistido el que fuera jugador de la entidad cordobesista, que recuerda que en su etapa de juvenil "disfrutaba como un nene chico con él". "Era un tío legal, fenomenal, dispuesto a todo por todos, pero la vida está hecha así; nos tenemos que morir todos y punto, los buenos, los malos... a todos nos tiene que llegar la hora", ha finalizado.

Mariano Mansilla: "Era una grandísima persona"

Uno de los fijos en todos los encuentros de los veteranos es Mariano Mansilla, que ha incidido en el mensaje de pesar que supone la pérdida de José Luis Navarro: "Es un día muy triste porque yo precisamente lo conozco desde que era muy niño y me metía entre las piernas de todos ellos: Simonet, Navarro, Benegas... que iban de perol a un terreno de mi abuelo". "Era una grandísima persona, más allá de que fue un súper futbolista. Para mí era como si fuera un familiar, un amigo íntimo, porque no se puede ser mejor persona que él, educado y siempre atento a todo y a todos", ha comentado el que fuera delantero, que apunta que "hay que hacerle ver a tanta gente joven que no lo vio nunca jugar, con estadísticas y números, de quién se está hablando". Mansilla también ha hecho hincapié en aquel tributo de las puertas del estadio de nuevo parado, pidiendo que cojan "de nuevo auge porque son jugadores que han marcado una época y hay que darle su sitio porque hicieron muy grande al Córdoba".