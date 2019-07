Hasta hace unas semanas, nada tenían en común Juanto Ortuño y Raúl Cámara. El fútbol les ha unido en el proyecto del Córdoba CF y hoy han compartido presentación oficial, después de ser en su día los dos primeros fichajes anunciados por el club blanquiverde para el curso 2019-2020.

Tanto el delantero como el lateral derecho han asumido que el objetivo del club es el del ascenso y, en su caso, ese convencimiento suena bastante más creíble, pues cuando ellos firmaron, las circunstancias del club eran diferentes a las de ahora y el proyecto estaba mucho menos cuajado de lo que está en este momento, cuando ya han llegado diez caras nuevas y el club apunta alto.

Por eso, sus palabras cobran más valor y en ambos casos han coincidido en señalar que a la llamada del Córdoba no pudieron decir que no. En el caso de Raúl Cámara, a la entidad del club se sumaba la llegada de Alfonso Serrano, con el que coincidió en Tenerife, de ahí lo pronto que fructificó su fichaje.

"No lo dudé. Es verdad que he coincidido con Alfonso. Sabía que era un proyecto ambicioso. Era bajar de categoría pero en cuanto a entidad y exigencia voy a mantenerlas, así que no lo pensé, vengo con ganas e ilusionado. Cuando te llama un equipo como el Córdoba, con Alfonso aquí, que sé como trabaja, es que no puedes decir que no", ha asegurado Cámara, que llega para competir el puesto con Fernández, pero quizás también con Jesús Álvaro en la izquierda.

Precisamente, sobre lo que puede aportar al equipo, el veterano lateral derecho comentó que es "de día a día, de trabajo diario. Tengo experiencia y lo que puedo aportar es trabajo y profesionalidad. Siempre he sido una persona humilde. He jugado mucho tanto en la derecha como en la izquierda. Pero lo importante es sumar, más allá de que juegues más o juegues menos".

Raúl Cámara tiene claro que "el Córdoba tiene que estar en la Liga de Fútbol Profesional. Todos los que hemos venido a este proyecto lo tenemos claro. Tenemos que saber que va a ser difícil, que sufriremos, pero ojalá podamos llevar al club donde creo que se merece".

Además, sus sensaciones son buenas, y en ese sentido comentó que "vengo de jugar mucho en Segunda pero en cuanto a instalaciones y sobre todo a calidad humana de la gente que forma el club, esto es una gran familia, tengo la sensación de que no he bajado de categoría en ese sentido. El estadio es increíble, el vestuario igual...".

Juanto llega a "un proyecto ambicioso"

Por su parte, Juanto Ortuño se mostró "con muchas ganas e ilusionado" por llegar "a un proyecto más ambicioso, un club muy grande que por circunstancias está en Segunda B", por lo que "cuando se interesaron en mí no dudé en venir".

"El reto es intentar ascender, ya lo dijo el míster en la rueda de prensa. Tenemos que coger sensaciones ahora, saber cuál es el objetivo y asumirlo", ha apuntado sin dudar el todavía único delantero de la plantilla.

A Ortuño, un desconocido para gran parte de la afición blanquiverde, se le ha preguntado por sus similitudes con su hermano Alfredo, que ha hecho carrera entre Primera y Segunda División y es algo más conocido, aunque Juanto aseguró que "no somos parecidos, cada uno tiene un perfil; él es más grande que yo físicamente, pero creo que cada uno es bueno en lo suyo".