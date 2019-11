Convencido de que su Córdoba CF dará la cara ante el Mérida, en un escenario que "poco a poco" va mejorando, Raúl Agné espera "estar a la altura" de lo que significará el partido de este domingo ante el cuadro emeritense para el cordobesismo. Un duelo que llega en medio iniciativas para reflotar económicamente a la entidad y que ha movilizado a todos los colectivos que rodean al club.

"Somos conscientes del apoyo interminable de la afición, vosotros mismos[los periodistas] habéis mostrado el apoyo con esta revista de manera altruista. Estamos muy agradecidos, esperemos que el domingo esto sea una fiesta y estar a la altura, sacar el partido adelante que es lo que nos interesa a todos", ha deseado Agné, que espera que "esto nos sirva, ahora que todos vamos cogidos de la mano, para que siga siendo así en un futuro, porque creo que este club puede ser muy importante".

El técnico blanquiverde reconoce que la semana ha sido especial. "Yo estoy sintiendo el partido del domingo como cuando jugué un derbi canario. Un partido que está generando unos sentimientos muy profundos de todo el mundo, que nos llegan, y tenemos que ser capaces de entender que todo lo que hacemos es por este sentimiento. Estoy seguro de que eso llega y el domingo la arenga no será necesaria para que los jugadores corran", ha apuntado.

Además, a sus jugadores asegura que los ve "muy bien". "No sé si esto no se llegara a solucionar, que estoy convencido de que se va a solucionar, qué pasaría en un futuro, pero se están comportando de manera ejemplar. Yo he vivido estas situaciones en otros sitios y ha sido más complicado que aquí. El grupo es muy bueno en ese sentido y los veo muy bien", ha explicado un Agné que insistía en que "les veo igual que cuando llegué. No les he visto distraídos nunca, es algo que les honra y me hace ilusión entrenar a un grupo así, porque no es fácil trabajar gratis".

Cuestionado por el choque ante el Mérida en sí, el técnico del Córdoba CF no espera un partido fácil. "Sería ingenuo pensar que será fácil. El Mérida es un equipo que lo basa todo en el bloque defensivo, que defiende bien, pero sí es cierto que ahí le veo todo su potencial", apunto Agné, por lo que cree que "es probable que nos toque llevar la iniciativa permanentemente y hacer un partido con paciencia, porque hasta que no abramos el marcador será un rival incómodo".

Por la vía de tener el balón

Ante el ambiente especial que se espera en El Arcángel, el técnico blanquiverde ha apuntado que "el miedo escénico sólo se puede explotar si metemos mucho ritmo. Yo como jugador soñaba con jugar en estadios llenos, lo he hecho como entrenador y me encanta, si son los tuyos más, en ese sentido tenemos que aprovechar para hacer al rival más pequeño con nuestro fútbol y el calor de nuestra gente".

Además, respecto a la línea de juego que viene mostrando su equipo, Agné reconoció que van "poco a poco" mejorando. "Hemos elegido este camino, porque creo que la obligación del entrenador es ver qué es lo que mejor encaja en tus jugadores. No somos un equipo de músculo, entonces tenemos que sumar pases. Vamos a ir por ahí, pero ese proceso es más complicado que organizar al equipo defensivamente, porque cuesta más atacar y jugar bien con balón, pero vamos haciendo pasos firmes y estoy convencido de que vamos a ver grandes momentos de fútbol", apuntó con firmeza.