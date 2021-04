Arranca la segunda fase y los hechos tienen que sobreponerse a las palabras. Así lo entiende Pablo Alfaro, técnico del Córdoba CF, que evitó buscar excusas en las especiales características del campo del Tamaraceite y aseguró que buscarán la victoria para arrancar con buen pie la segunda parte de la temporada.

Su equipo vuelve a la competición después del duro golpe recibido en el cierre de la primera fase ante el Betis Deportivo, algo que el aragonés cree que ya está olvidado. "Hace dos semanas y es cierto que tuvimos un final muy cruel, porque todo se nos fue al traste en cinco minutos, por aspectos que no estaban en El Arcángel y por otros que sí dependían de nosotros, pero eso ya es pasado. Estamos en ese momento en el que los hechos cuentan más que las palabras y vamos camino de Las Palmas con el ánimo de traernos tres puntos que en esta segunda parte son muy importantes", señaló el técnico desde el autobús de la expedición blanquiverde, camino del aeropuerto de Sevilla.

A partir de ahora, Alfaro espera "una segunda fase igual de exigente pero con menos partidos de por medio". "Son seis partidos y no hay que pensar más allá del siguiente. Eso es el Tamaraceite, un club que está por primera vez en la categoría y que lo está haciendo muy bien, pero nuestra intención es la de ir a competir y ganar el partido", añadió el técnico.

Inevitable era cuestionar al entrenador blanquiverde sobre el césped artificial del Juan Guedes, en el que no quiso poner excusas pese a reconocer que influirá en lo que pase. "Es diferente, sobre todo para los equipos que no estamos acostumbrados a ello. De hecho, vamos a jugar solo este partido sobre césped artificial en toda la temporada. Pero no valen excusas, al fin y al cabo es un partido de fútbol, hemos entrenado en Miralbaida para adaptarnos al bote del balón y no tiene que haber la mínima excusa para afrontar el partido", avisó el maño.

Alfaro se refirió también a la inclusión de Ricardo Visus en la convocatoria, al que podría ubicar en el centro de la zaga o como mediocentro defensivo, puesto en el que ha jugado en el filial. "Visus es un chico que lo está haciendo bien en el filial y por sus características táctica y físicas nos puede echar una mano. Tenemos bajas importantes y creo que es el que mejor puede cumplir en esa posición. Está en la expedición y es uno más", apuntó el técnico.