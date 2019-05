El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, aseguró que el duelo ante Osasuna tuvo "dos partes bien diferenciadas", pues "en la primera no tuvimos la actitud y la tensión necesaria para jugar un partido de Segunda División", mientras que en la segunda "hemos apretado, hemos sido un equipo mucho más compacto y hemos podido hasta empatar el partido".

El técnico cordobés reconoció que le dolía la poca afluencia al choque, apenas 2.300 personas. "Es triste ver El Arcángel así, pero recogemos lo que hemos sembrado. La afición de Córdoba se merece otra cosa. Pero cuando las gradas están así es por algo", comentó al respecto.

Navarro no escondió que su equipo fue el fiel reflejo de toda la temporada. "Al final estás donde te mereces. Hemos sido un equipo que no es compacto, que recibe goles fáciles y cuando no eres capaz de dejar tu portería a cero es muy difícil ganar, eso es lo que nos ha condenado", apuntó el preparador del Córdoba.

Sobre el papel de Andrés Martín, suplente por las molestias que arrastraba, Navarro desveló que "no ha podido entrenar durante la semana, pero preferimos esperar al día del partido y al final ha podido tener esos minutos, que creo que ha estado bien".

Recado a Kevin

También tuvo palabras el técnico blanquiverde para el debutante Moyano y de manera indirecta para Kevin, que volvió a quedarse sin esa oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional. "Es otra alegría. Un chaval con proyección. Pienso que esos chavales hay que cuidarlos y quería darle un premio por la temporada que ha hecho en el B", apuntó el cordobés sobre Moyano.

Muy distinta fue su respuesta cuando se le cuestionó por Kevin, del que prefirió no tirar: "La oportunidad se la doy a los que trabajan, los que son responsables y Moyano se merece ese premio que le hemos dado".