Germán Crespo: "El Montijo es el equipo revelación de la categoría"

Germán Crespo no quiere que la acumulación de victorias del Córdoba CF reste mérito a los números que están firmando. El técnico nazarí recordó en la previa del duelo ante el Montijo el trabajo que hay detrás de esas cifras abrumadoras, que ningún equipo del ámbito europeo es capaz de igualar. Con todo, sabe que la realidad para ellos no es otra que ganar cada domingo, porque el ascenso sigue siendo una meta lejana por muy bien que haya empezado el equipo. Y la realidad más inmediata para su equipo es el Montijo, un equipo al que el técnico nazarí considera "la revelación de la categoría".

"Lo que estamos haciendo está ahí y no hay que restarle importancia. Equipos parecidos por historia a nosotros no están sacando los mismos números y hay pruebas evidentes en equipos de superior categoría. Poniendo un ejemplo, imagínate los números que tendría que hacer el PSG, con el presupuesto y los jugadores que tiene, y no lo gana todo. Tenemos que darle importancia por la motivación que tienen los rivales, todo el mundo tiene un plus cuando se enfrenta a nosotros. En cualquier categoría, por mucha diferencia que haya de presupuesto, es complicado ganar un partido", recordó Crespo, que añadió que los jugadores tienen "los pies en el suelo" y saben que lo hecho hasta ahora no da el ascenso, lo que no quita para que estén "contentos por los números que se están haciendo".

Germán Crespo, además, mantiene la exigencia alta, consciente de que siempre se puede mejorar. "Si lo tuviésemos todo, seríamos intratables. El equipo ha mejorado defensivamente, pero ahora nos está faltando otra cosa que sí teníamos en los primeros partidos. Parece que el que sale desde el banquillo tiene que hacer la mejor jugada del partido y eso nos está llevando a equivocarnos. Esa tranquilidad que teníamos en los últimos metros nos hacía generar más ocasiones y más claras. Eso lo tenemos que mejorar, pero como hemos sido capaces de hacerlo, lo hemos trabajado durante la semana para corregirlo", apuntó.

El calendario ofrece ahora una ocasión para que el Córdoba despegue en la tabla, con dos partidos seguidos en casa, y el granadino es consciente de ello. "Si somos capaces de hacer los seis puntos... esta semana el Coria con el partido ganado se dejó dos puntos. Yo creo que en lo que queda de primera vuelta habrá muchos traspiés y nosotros vamos a intentar sumar de tres en tres. Es complicado porque vienen dos equipos que están haciendo las cosas bien, pero si somos capaces de ganar estos dos partidos ante rivales directos, habría una brecha importante de cara al resto de liga", reconoció.

En su análisis del Montijo, Germán Crespo destacó que las últimas cinco jornadas han hecho "prácticamente los mismos números" que el Córdoba. "Es un equipo que estaba hecho en teoría para mantener la categoría, pero se encuentra con unos números importantes y también un partido menos. Es el equipo que menos goles ha encajado. Igual que cuando vino el Antequera, es el equipo revelación de la categoría", apuntó.

Un rival fiable atrás

Por eso, el técnico sabe que el hecho de jugar en casa debe ser vital: "Nosotros vamos a intentar que se le haga un partido largo. Su campo es de dimensiones más cortas y están encajado sobre todo fuera de casa. Queremos darle intensidad, velocidad al partido, pero tendremos enfrente un equipo que vendrá con mucho que ganar y poco que perder".

"El Montijo es un equipo de corte defensivo, que no hace muchos goles pero tampoco encaja. Quiere decir de ellos que no les generan ocasiones y con poco están siendo capaces de sumar de tres en tres. Nosotros hemos trabajado en base a dos sistemas que suelen usar, y a partir de los primeros minutos, cuando veamos el planteamiento que traen, así actuaremos", agregó Germán Crespo.

Cuestionado por el momento que atraviesa su equipo, de más fiabilidad defensiva pero menos efectividad en ataque, Germán Crespo fue muy práctico y señaló la victoria como su único objetivo para cada partido. "A mí me agrada el equipo que se queda con los tres puntos. Al final hay que hacer un balance y mantener una regularidad. Es verdad que quizás el equipo ahora está siendo más práctico, pero fijaos en los campos en los que estamos jugando, con las bajas que estamos teniendo y compitiendo miércoles y domingo muchas semanas. Quizás nos está faltando efectividad para llegar al final con un marcador más holgado. El equipo tiene mucho margen de mejora y así se está demostrando. Llegarán partidos en los que podamos conseguir resultados más amplios, pero el equipo está compitiendo bien y eso es lo que te da resultados", apuntó.