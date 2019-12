El capitán del Córdoba CF, Javi Flores, se mostró optimista pese a la derrota sufrida ante el Marbella, la primera que llega en casa para el conjunto blanquiverde en el presente curso. El de Fátima reconoció que el choque se resolvió por detalles y que el rival tuvo más acierto, aunque se mostró seguro de que su equipo seguirá peleando para intentar el ascenso de categoría.

En su valoración del encuentro, Flores apuntó que se trató de "un partido bastante igualado y con dos grandes equipos", que depararon un choque en el que al Córdoba le faltó "acierto de cara a portería, porque hemos tenido muchas claras y el resumen es que el acierto de cara a portería lo han tenido ellos y no nosotros", pese a que "lo hemos intentado hasta el final, pero no ha podido ser".

Sobre su posición en el campo en la primera parte, en la que actuó como hombre más adelantado de su equipo, Javi Flores explicó que "tenía mucha libertad para que Zelu y Owusu pudieran utilizar esos espacios a mis espaldas", aunque el planteamiento no terminó de salir bien del todo.

El mediapunta cordobés lamentó que "la verdad es que la guinda hubiera sido ganar, pero los caminos no se escogen y hay que trabajarlos", al margen de mostrarse optimista porque "estamos cerca de los cuatro primeros y después de todo lo que ha pasado, estamos bien", por lo que tiene claro que "hay que seguir trabajando y luchar".

La fiesta no pudo ser completa en El Arcángel, en el cierre del 2019 con un estadio con ambiente de otra categoría. Flores recordó que "siempre me ha pasado en todos los sitios donde he estado, cuanto más parece que es el momento, pasa que caemos derrotados", pero quiso dar "las gracias en mayúsculas a toda la gente que ha venido, porque han estado apoyando y animando, y al final nos han despedido con un aplauso". Por ello, mandó un mensaje claro: "Que no les quepa duda que vamos a seguir hasta el final".