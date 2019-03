Rafa Navarro ha mostrado en su rueda de prensa previa a la visita del Mallorca a El Arcángel su confianza en que su equipo puede plantar cara a cualquier rival, incluso a un conjunto bermellón que llega "con la flecha para arriba". El técnico cordobés ha insistido en tomar como referencia "los últimos 25 minutos" del choque ante el Cádiz, para que su equipo se convenza de que puede buscar la victoria porque, como él mismo ha reconocido "las jornadas van pasando y hacen falta las victorias".

Navarro ha insistido en qué Córdoba quiere ver ante el Mallorca: "Creo que en Cádiz se hizo un buen trabajo y en los últimos 25 minutos fuimos muy superiores al Cádiz. Eso nos viene bien de cara al futuro, porque los jugadores se dan cuenta de que cuando compiten le pueden plantar cara a cualquiera".

Eso sí, el cordobés no ha escondido que "las jornadas van pasando y hacen falta las victorias", por lo que "es importante sumar de tres en tres y tenemos una nueva oportunidad con un rival que viene de una racha buena, que vienen con la flecha para arriba, pero las jornadas se van acabando y en casa tenemos que hacernos fuertes".

Acerca del rival, Navarro ha comentado que el Mallorca es "un equipo que tiene juego por dentro y juego por fuera, totalmente diferente al Cádiz. Tiene jugadores importantes por dentro como Salva Sevilla y por fuera como Lago Júnior". Para tratar de imponerse, el técnico del Córdoba tiene claro que tendrán que "hacer un trabajo bastante bueno para pararlos, pero estoy convenido de que si competimos como en los últimos 25 minutos de Cádiz, podemos plantarle cara a cualquier equipo de la categoría".

"Este equipo siempre tiene sus oportunidades de hacer gol y hay que aprovecharlas"

Lo que sí tiene claro el preparador cordobesista es que el planteamiento no será el mismo que ante el Cádiz, pues el Mallorca "es un rival que tiene más calidad, no hay que darle tanto la iniciativa, pero sí seguir con la idea de tener las líneas juntas, ser un equipo compacto y a partir de ahí ir creciendo", ya que "este equipo siempre tiene sus oportunidades de hacer gol y hay que aprovecharlas".

Navarro ha reconocido que el once inicial "prácticamente lo tengo decidido, aunque no es plan de dar pistas al rival", pero sí ha dejado algunas pinceladas. Por ejemplo, ha asegurado que "Quintanilla seguramente juegue de titular. Tenemos la baja de Chus y Luis está haciendo un buen trabajo en el centro del campo, donde abarca mucho campo y tenemos ahí un pequeño déficit". Eso en defensa, porque en ataque, ha reseñado que "terminé muy contento con el partido que hizo Andrés. Quizás en banda está muy lejos de la portería y su sitio sea por detrás del punta".

Pide ayuda a la afición

En todo caso, Navarro ha reiterado que "los que quieran jugar se tienen que dejar el alma" y ha apuntado que "en Cádiz fuimos un equipo solidario, sobre todo en la segunda parte". Eso sí, lo que tiene claro es que no se pueden repetir "los fallos puntuales que estamos teniendo, que nos están condenando. Estamos teniendo muy mala suerte, creo que en esta situación hace falta un poco de suerte y no la estamos teniendo, pero creo que con trabajo eso se puede cambiar".

Por último, ante la necesidad de que la afición ayude al equipo, Rafa Navarro ha indicado que "mucho más no se le puede pedir a la afición del Córdoba porque con poco que le das responde", pero también ha asegurado que "nos vamos a jugar la vida en los siguientes partidos y necesitamos su apoyo. El año pasado la afición dio un plus. Ahora mismo no estamos en disposición de pedirles nada, pero yo les pido por favor que nos ayuden".