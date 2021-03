El Córdoba CF hace realidad la lona de publicidad en la Preferencia de El Arcángel

La zona de Preferencia de El Arcángel ya luce la cacareada lona de publicidad. El Córdoba CF ha culminado este miércoles los trabajos que ya dejan ver el anuncio de una conocida bebida alcohólica tras días en los que ha tenido que sortear los obligatorios pasos administrativos, después del toque de atención del alcalde, José María Bellido, que se ha repetido esta misma mañana, y alguna que otra voz contraria, como la del grupo municipal de Podemos.

Tal y como anunció hace algo más de una semana el consejero delegado del Córdoba, Javier González Calvo, esos condicionantes no iban a evitar que la lona luciera ya esta semana, en los albores de los días festivos de la Semana Santa. Hay que recordar que el embellecimiento de esta zona inacabada de El Arcángel es uno de los reclamos más insistentes por parte del cordobesismo -y parte de la ciudadanía- por la imagen que se traslada de la ciudad en uno de los lugares más transitados.

La gestión de la publicidad ha sido cedida por el Córdoba a una empresa española que será la encargada de explotar este amplio soporte, que irá variando por periodos aproximados de un mes según los deseos de la multinacional del sector que ocupará con sus campañas la lona. El espacio que otorga la mitad de la zona de Preferencia es uno de los más amplios del país y permite su visionado por todos los ocupantes de vehículos que diariamente transitan por la autovía A-4 a su paso por Córdoba.

Este primer anuncio que ya luce en la fachada de El Arcángel es de una conocida bebida espirituosa, que desde ya cuenta con un importante soporte para darse publicidad en Córdoba, tras años en los que los distintos proyectos no acababan nunca de concretarse, con la mala imagen que eso transmitía al exterior.

Sin embargo, habrá que ver si puede permanecer en el tiempo, pues el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha vuelto a criticar el modo de actuación del Córdoba en todo este proceso, mostrando, eso sí, un "espíritu constructivo" con el objetivo final de poder "reconducir la situación administrativa y que la lona pueda quedarse, que es lo que queremos todos".

La nueva respuesta crítica del alcalde

"El objetivo principal que tenemos todos, porque es una deuda que tenemos toda la ciudad sobre todo con la afición, es adecentar esa parte del estadio, ya sea con una lona o de otra forma. En eso estamos de acuerdo y así se lo he transmitido a la directiva del Córdoba, y tenemos ánimo de colaborar", ha señalado de partida el primer edil, que acto seguido ha insistido en que "es importante que hagamos las cosas paso a paso, y en este caso es la administración es la que debe impulsar cuáles son los pasos administrativos que hay que dar", en lo que se entiende como un nuevo tirón de orejas a los rectores cordobesistas.

"Ahí hay implicaciones de Gerencia Municipal de Urbanismo, de gestión, fundamentalmente porque donde se ha instalado la lona es una parte que no es del Córdoba; es un edificio municipal", ha continuado Bellido, que confía en que "en los próximos días a ver si podemos reconducir la situación administrativa para que la lona pueda quedarse, que es lo que queremos todos".

El regidor se ha mostrado "muy muy comedido en esta valoración pública", porque no quiere causar "ningún perjuicio al Córdoba ni a la afición", pero ha incidido en que "hay que hacer las cosas bien, no cuesta trabajo, y ahora mismo francamente no creo que se hayan hecho las cosas adecuadamente y el Córdoba lo sabe, porque tiene informaciones con comunicaciones informales por escrito y otras oficiales también de cuál es el camino a seguir".

"Espero que podamos reconducirlo en los próximos días para que lleguemos al mismo fin, pero por el camino correcto", ha proseguido el alcalde antes de admitir que es "especialmente apegado a la ley, porque además es la forma para que los proyectos se consoliden en el tiempo". "Vamos a ver si se sigue hablando con el Córdoba y podemos reconducir para que la lona se quede ahí, el estadio se quede adecentado, que la afición vea su estadio acabado, pero que hagamos las cosas por el buen camino", ha finalizado José María Bellido.