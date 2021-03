El Córdoba CF pone fecha a la colocación de una lona en el exterior de Preferencia

Las infraestructuras y el aspecto social del club han sido uno de los temas estrella en la comparecencia de Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF. Asuntos en los que la entidad trata de avanzar más allá de los resultados deportivos, sin olvidar que lo que pasa en el césped termina afectando a todo lo demás y, sobre todo, acelerando o pausando las actuaciones en los demás ámbitos.

Lo que sí parece inminente, ahora sí que sí y después de muchos anuncios en anteriores etapas, es la colocación de la lona que cubra el exterior de la grada de Preferencia de El Arcángel. Una reivindicación del cordobesismo desde hace años que, según el consejero delegado del club, está muy cercana a cumplirse.

"Como bien dijo el alcalde, se comunicó desde el primer momento al Ayuntamiento que estamos trabajando en eso. Se presentaron los proyectos y la declaración responsable para iniciar los trabajos y la ley lo permite", comentó González Calvo, que quiso quitarle hierro a las palabras del regidor municipal, en las que recordaba la titularidad municipal del estadio y la necesidad de hacer todo por las vías legales: "Si nos piden más información, estamos encantados de facilitarla. No nos tomamos la justicia a la ligera, todo lo contrario, somos más papistas que el papa. La lona debería estar para la semana que viene, totalmente puesta, pero no voy a decir lo que es, porque así nos lo ha pedido el espónsor. Está previsto que cambie mensualmente".

Al margen de esa sorpresa, que se desvelará cuando por fin quede instalada, los detalles principales ya se conocen. El contrato firmado por el club con una empresa española hará que ese formato se explote como soporte publicitario, que irá variando en función de los deseos de la multinacional de la publicidad que ocupará con sus campañas dicha lona.

Otro de los aspectos fundamentales para el futuro del club es la Ciudad Deportiva. Infinity ha conseguido estabilizar por fin la situación con Tremón y la entidad tendrá al menos diez años de alquiler en las instalaciones del Camino de Carbonell, aunque la idea de hacer un nuevo recinto, propio del club, sigue adelante. "Llevamos mucho tiempo trabajando y tenemos el acuerdo con Tremón, para ver las formas de pago de las cantidades pendientes. Es un contrato a diez años, por el que el club tiene asegurado seguir ahí. Y en segundo lugar, tenemos también previstos terrenos para, a futuro, hacer una Ciudad Deportiva nueva, sin prisa pero sin pausa", explicó González Calvo.

Los terrenos a los que hizo referencia son los ubicados en la Carretera de Trassierra, última ubicación visitada por los rectores del club, y la opción más cercana en la actualidad, después de estudiar y desechar muchas otras alternativas.

Las críticas a la campaña de abonos

González Calvo se refirió además a la campaña de abonos del pasado verano, muy criticada por parte de la afición, por lo que asumió que la propuesta tenía sus errores, algo que esperan subsanar en la siguiente. "No lo tenemos pensado, pero la razón nos dice que la campaña anterior no ha funcionado. Habrá que trabajar en ello. No sabemos a día de hoy dónde vamos a estar, ni la crisis sanitaria qué nos planteará", recordó.

Con todo, aseguró que trabajan para satisfacer a la masa social del club. "Pensamos mucho en nuestros abonados. No creo que haya club que haya llamado más veces a la puerta de la Junta de Andalucía para intentar que nuestra gente entren en el estadio. Pero pueden estar tranquilos porque lo que haremos es defenderlos. Habrá que analizar la campaña, que ha tenido muchas críticas, como el retraso en la llegada de los polos o los problemas con Footters, pero la idea es conseguir que estén tranquilos y bien. También es cierto que es difícil contentar a seis o siete mil personas", apuntó el consejero delegado.