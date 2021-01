Juanito: "La Real Sociedad es un equipo histórico y nos encantaría doblegarlo"

El emparejamiento ante la Real Sociedad en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ha caído muy bien en el Córdoba CF. El director deportivo de la entidad, Juanito, ha mostrado su satisfacción por enfrentarse a un rival histórico en El Arcángel, en un partido que cree que servirá para "ilusionar a la afición" y reforzar la moral del equipo.

"Hemos entrado contra uno de los cuatro equipos de la Supercopa, un equipo que está muy bien clasificado este año y el año pasado fue finalista en la Copa del Rey, a la espera de disputar la final, y es un duro rival, no cabe duda", reconocía el gaditano minutos después de conocer el emparejamiento ante el conjunto donostiarra.

El director deportivo blanquiverde se deshizo en elogios hacia la Real. "Es un equipo joven, que en los últimos años siempre está en los primeros puestos en Primera. Va a ser un rival muy incómodo y duro, con muchas virtudes, pero vamos con la ilusión de pasar una ronda más", apuntó Juanito, que cree que la Copa sirva para "seguir ilusionando a la afición, al mismo equipo, y para coger confianza".

"Es un partido que hay que disfrutar, en el que tenemos nada que perder y mucho que ganar. Tenemos que intentar seguir en nuestra línea, hacer un partido incómodo a la Real y creer en las posibilidades que tendrá el equipo de pasar la eliminatoria", añadió sobre las aspiraciones de su equipo en ese encuentro.

Un grato recuerdo en lo personal

Juanito se refirió también a sus recuerdos de Anoeta y los duelos ante la Real Sociedad en su trayectoria como futbolista. "He tenido la fortuna de jugar mucho ante la Real Sociedad. Me quedo con las victorias, los goles, que les he marcado un par de goles en Anoeta y siempre era un magnífico equipo. Recuerdo la época de Xabi Alonso, la de Nihat y Kovacevic, que quedó segundo y estuvo a punto de ganarle la liga al Real Madrid. Es un equipo histórico y nos encantaría doblegarlo", reconoció el director deportivo.