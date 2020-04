Iván Robles ve clave el "factor físico" en la vuelta a la competición del Córdoba CF

A día de hoy nadie quiere pensar que, como canta el enorme Joaquín Sabina, el recién comenzado abril sea otro mes robado. Pero el final del túnel, provocado por el coronavirus, nadie se atreve a fijar cuándo y cómo se presentará. Ni en la vida normal, ni en la deportiva. Mientras, toda la ciudadanía sigue enclaustrada en la casa, pasando hojas del calendario en la fase de confinamiento dictada tras el decreto del estado de alarma.

En el Córdoba CF, algunos jugadores optaron por quedarse en la ciudad, y otros por desplazarse a su lugar de residencia habitual para pasar la cuarentena. Iván Robles eligió lo segundo, por lo que se encuentra en Huelva, la provincia con menos afectados por la pandemia de toda Andalucía matando el tiempo entre los entrenamientos, que divide en sesiones de mañana y tarde "para que las horas pasen más rápido", y el ocio con la familia, el perro o tirando del mando para los entretenimientos virtuales.

Con todo, como el resto de sus compañeros, el lateral onubense confía en que la competición se reanude. Entre otras cosas porque está "seguro de que cumpliríamos el objetivo". Es más, pese a las dos derrotas en El Arcángel consecutivas ante el Algeciras y el Cartagena que mandaron a la quinta plaza del Grupo IV de la Segunda B al cuadro cordobesista, el futbolista "veía al equipo convencido y fuerte de entrar en el play off".

"Ahora mismo con el parón, depende de cómo volvamos, que seguro que va a ser en las mejores condiciones, pero creo que lo podemos tener bastante de cara", sostiene Robles, que considera básico que el CCF se haga "fuerte en casa". "Ojalá se terminara la temporada y cumplir los diez partidos, porque estoy seguro de que cumpliríamos el objetivo", sentencia.

Aun así, el jugador incorporado en enero desde el Cádiz B, prefiere mostrarse cauto respecto al futuro, si bien su deseo pasa por "acabar la temporada, porque nos quedan diez jornadas y estamos ahí peleando por el play off y creo que podemos meternos para lograr el ascenso. Por mí la terminaría, pero no sé las fechas en las que puede acabar, no sé cómo influiría para la temporada siguiente... Ojalá esto terminara pronto y pudiéramos volver para cumplir el objetivo que tenemos marcado".

Una pretemporada necesaria de "dos semanas"

Y para acercarse al mismo, Iván Robles no cree que el hecho de que Juan Sabas apenas haya podido trabajar con el grupo sea un hándicap, dado que "al final los equipos llegamos en las mismas condiciones, de un tiempo parados. Lo que puede primar más es el estado físico de los equipos. Es como cuando empiezas la temporada, que los que llegan mejor físicamente destacan algo más".

Para que el Córdoba sea de los que menos note el parón depende en gran parte la profesionalidad de cada futbolista para seguir el plan marcado por el club, aunque "por mucho que nosotros hagamos en casa, siempre se va a perder algo, aunque vamos a intentar que sea lo mínimo". Es por eso que el onubense piensa que "cuando volvamos harán falta esas dos semanas" de pretemporada, "porque al menos el toque de balón se pierde, y hay que adaptarse a los compañeros, el campo, los movimientos... Ahora estamos muy limitados".

Es en eso y en controlar la alimentación, que "puede costar algo más por el aburrimiento", en lo que se afana ahora Robles, que es consciente de que hay que tomarse esta fase de confinamiento con "tranquilidad, porque ahora mismo el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes; lo primordial es la familia y la salud, y tenemos que seguir las instrucciones, resguardarnos en casa, hacer todas las medidas preventivas y, así, seguro que pronto podemos volver a estar en el estadio disfrutando de las cosas que nos gustan. Que nadie tenga dudas de que volveremos".