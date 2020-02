Corren buenos tiempos en el Córdoba CF. Al menos en lo deportivo, la pata esencial de la entidad. Después de tres victorias consecutivas, en el seno de la entidad se trabaja con mucha calma y mirando al futuro con optimismo. Así lo ha dejado claro Javier González Calvo, que ha atendido a los medios de comunicación antes del arranque de la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Córdoba.

"Creo que no es un trabajo solo desde que hemos llegado nosotros al club. Ya venían haciéndolo el míster y la dirección deportiva meses atrás. Junto con lo que les hemos podido dar, se están viendo los resultados. Si antes estábamos tranquilos, ahora lo estamos mucho más", ha indicado el consejero delegado de la entidad blanquiverde, que reconoce que "no disfruto del fútbol porque lo paso fatal en el palco, sobre todo en partidos como el de ayer, pero la verdad es que muy contento y satisfecho".

González Calvo alabó a sus jugadores y aseguró que "siempre diré que la mejor plantilla que hay es la nuestra, pero no es solo que lo digan en la prensa de otras ciudad, es que cuando yo voy a los palcos y estoy con otros presidentes así me lo manifiestan".

"Nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, también con la gente que viene del B, que lo reforzamos este mes de invierno, y la verdad es que satisfechos, porque tras el partido de ayer vimos que viene gente detrás que puede apretar a los del primer equipo y cubrirlos en cualquier momento", añadió después de la irrupción de Iván Navarro y Llamas en el primer equipo.

El consejero delegado del club se refirió además a la inminente salida de Alfonso Serrano, para señalar que el trabajo del director deportivo "siempre ha sido muy bueno para el club", aunque reconoció que "una vez terminado el mercado de invierno hablamos con él, porque no se veía sitio dentro de la estructura que se ha creado y hemos alcanzado un preacuerdo para poder salir del club, que tienen que aprobar los propietarios, y en caso de que no se apruebe se quedará trabajando".

También se refirió Javier González Calvo a la relación de Infinity con la Federación Española de Fútbol, una de las preocupaciones principales de los aficionados blanquiverdes en el futuro a corto plazo. "En cuanto a la Federación, estamos exactamente igual. Ha salido una noticia de que han invitado a la Unión Futbolística Cordobesa a una reunión pero eso no es cierto. Han invitado al Córdoba CF, así lo he manifestado, y como tal lo he puesto en conocimiento de los administradores judiciales y uno de ellos acudirá conmigo. Se ha manifestado que se ha invitado a Infinity pero a Infinity no se le invita, se invita al Córdoba CF, que lleva la gestión y es el dueño del club. Asistiremos el día 27 y vendrá conmigo Javier Bernabéu", comentó el madrileño, aludiendo a unas jornadas convocadas por el organismo federativo en las que participarán numerosos clubes.

Ciudad Deportiva y el estadio

Además, respecto a las infraestructuras del club, otro de los objetivos claros de Infinity, Javier González Calvo apuntó sobre la Ciudad Deportiva que "vimos algunos sitios pero aún no hay absolutamente nada", aunque "sí venimos trabajando en la Ciudad Deportiva con la limpieza y demás para que la gente que trabaja allí se sienta cómoda".

En cuanto al estadio de El Arcángel, el consejero delegado blanquiverde apuntó que es "esencial la relación con el Ayuntamiento". "Utilizamos el estadio y tenemos que tenerlo totalmente legalizado. Entendemos que tenemos que pagar un canon y venimos trabajando para que ese canon sea a través de mejoras en el estadio con las reformas que todo el mundo quiere", explicó.