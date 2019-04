El Córdoba CF recibe medio gol más de media por partido con Marcos Lavín que con Abad

El problema defensivo del Córdoba CF viene de largo y ha provocado que el equipo haya encajado ya la friolera de 70 goles, tras 36 partidos disputados y cuatro porteros e infinidad de líneas distintas de zagueros alineadas. Quedan cinco citas más hasta el final de temporada, por lo que con una media de casi dos por jornada, lo más normal sería alcanzar los 80.

Desde hace cinco jornadas, Rafa Navarro apostó para la portería por Lavín ante la pérdida de confianza colectiva en Carlos Abad. Pero el madrileño, con contrato hasta 2021, no solo no ha podido frenar la sangría, sino que sus números son todavía peores que los del tinerfeño. De hecho, los 13 tantos que ha encajado desde que es titular, sumados a los cinco que recibió en sus anteriores tres apariciones en el once, hacen un total de 18, lo que arroja una media de 2,25 por encuentro. Y eso que en esta fase de declive ha sido de los pocos salvables del equipo.

Ese dato refleja que el Córdoba encaja medio gol más por choque que durante la etapa de Abad, el más utilizado bajo palos durante este curso para el olvido. El meta cedido por el Tenerife ha participado en 25 jornadas, en las que recogió 44 balones de la red, para un promedio de 1,76.

Durante la primera parte de la temporada, el CCF alineó a otros dos porteros: Igor Stefanovic, fijo en los dos primeros duelos, todavía en agosto, en los que recibió siete goles (3,5 de media) y el joven Alberto González, que solo encajó uno en su debut profesional ante el Tenerife, y que por eso es el que mejor media presenta.